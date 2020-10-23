Хто порушує перемир’я? Факти свідчать

Українська делегація проінформувала Форум безпекового співробітництва (ФБС) ОБСЄ про тактику окупантів по зриву перемир'я

Діючий з 27 липня режим тиші на Донбасі поки що є найбільш удалою, хоча й крихкою, спробою припинення вогню з початку російської агресії. Порушення перемир’я з боку російських збройних формувань все ще мають місце, однак уже не носять такий масовий та відкритий характер, як раніше. Закріплення цього прогресу та припинення обстрілів узагалі – має відкрити подальше просування й з інших питань на безпековому, гуманітарному та політичному треках мирного врегулювання. Такого розвитку дуже хоче Україна, однак, схоже, у цьому не зацікавлена Росія.

ЗАБЛОКОВАНА ТКГ ВСУПЕРЕЧ ПРОГРЕСУ З ПЕРЕМИР’ЯМ

"Нинішній режим припинення вогню на Донбасі, безпрецедентний за своєю тривалістю та всебічністю від початку російсько-українського збройного конфлікту, має послужити надійною основою для подальшого прогресу. Кількість порушень перемир’я має впасти до нуля та супроводжуватися виведенням важкого озброєння, російських збройних формувань, військової техніки й найманців з окупованих територій України, а також відновленням урядом України повного контролю над державним кордоном", – заявив 1 жовтня постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ.

Євгеній Цимбалюк

Проте, як зазначив дипломат, готовності до цього з російського боку не спостерігається. Навпаки, українська делегація в ОБСЄ вже кілька тижнів змушена констатувати, що робота у Тристоронній контактній групі (ТКГ), яка мала б активізуватися після досягнення прогресу з режимом тиші, виявляється заблокованою по всіх напрямках через позицію РФ.

Фактично шантажуючи Україну перемир’ям, Кремль намагається примусити Київ погодитися на російські умови проведення виборів на ОРДЛО шляхом внесення відповідних змін до українського законодавства. Пропозиції ж української сторони в політичній групі ТКГ, як щодо змін до закону про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО, так й імплементації так званої "формули Штайнмаєра", просто ігноруються.

На цьому тлі заблокованим залишається і подальший прогрес на безпековому й гуманітарному треках. Під різними приводами та з різних причин росіяни перешкоджають або ж затягують імплементацію рішень, узгоджених раніше в рамках ТКГ. Передусім це стосується домовленостей щодо оновленого плану дій з розмінування у 19 узгоджених районах, розведення сил та засобів у 4 додаткових районах, відкриття нових КПВВ, а також взаємного обміну списками утримуваних осіб.

ОБСТРІЛИ ДЛЯ ПРОВОКУВАННЯ ВОГНЮ У ВІДПОВІДЬ

З метою тиску на українську сторону на мирних переговорах збройні формування РФ на Донбасі вдаються до тактики контрольованої ескалації та погроз відновлення активних бойових дій. Погрозу ватажка російської окупаційної адміністрації у Донецьку Дениса Пушиліна на початку вересня провести операцію зі "знищення" позицій ЗСУ біля села Шуми під Торецьком – слід розглядати саме в цьому контексті.

Як повідомляє місія України при ОБСЄ, протягом дії оновленого режиму тиші на Донбасі зафіксовано близько 180 випадків порушення перемир’я з боку збройних формувань РФ. При цьому 46 із цих порушень відбулося за останні два тижні, з 5 по 18 жовтня, що засвідчує тенденцію зростання провокаційних заходів з ескалації збройного протистояння. Стрільба у бік позицій ЗСУ, як правило, велася з метою провокування відкриття вогню у відповідь та подальшого обвинувачення української сторони у веденні обстрілів.

Ігор Лоссовський

"Незважаючи на досягнуту 22 липня в рамках ТКГ домовленість щодо додаткових заходів з повного та всеосяжного режиму припинення вогню, російські окупаційні сили продовжують провокаційні дії по відношенню до ЗС України. Вони ведуть неприцільні обстріли з метою провокування вогню у відповідь, а також для проведення інженерних робіт на фортифікаційних укріпленнях у безпосередній близькості від позицій ЗСУ", – заявив заступник постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський під час засідання Форуму безпекового співробітництва (ФБС) ОБСЄ у середу, 21 жовтня.

За його словами, пропагандистські та дезінформаційні ресурси російських окупаційних адміністрацій на Донбасі періодично поширюють відверто брехливі обвинувачення української сторони у веденні обстрілів та інженерного обладнання передових позицій. Але у більшості таких обвинувачень не наводяться жодні конкретні дані, натомість відбувається маніпулювання координатами, датами та часовими показниками, озброєнням, яке нібито застосовується.

МІНОМЕТ НА ПІДВОЗІ

Як приклад однієї з нещодавніх провокацій з боку російських окупаційних військ, українська делегація на засіданні ФБС у середу навела інцидент з обстрілом біля Зайцевого, який відбувся 13 жовтня – за день до засідання ТКГ.

Так, вночі близько 01:00 відбувся мінометний обстріл (загалом 6 пострілів) спостережного посту підрозділу ЗСУ в районі н.п. Зайцеве. Вранці українськими військовими під час огляду позицій було виявлено шість 82-міліметрових мін, що не розірвалися. Одна з них перебувала безпосередньо на території спостережного посту, решта п’ять – на відстані приблизно 50-100 м від неї на схід, у важкодоступному місці.

"Відповідно до наявної у нас інформації, перед обстрілом було чутно звук роботи двигуна вантажного автомобіля, який під’їжджає до позицій російських окупаційних військ. Після закінчення обстрілу даний автомобіль поїхав у зворотному напрямку. Вочевидь, міномет для обстрілу було привезено на автомобілі та після обстрілу тим же автомобілем було забрано з позицій", – поінформував присутніх іноземних дипломатів Ігор Лоссовський.

ЗАПИТ НА "ТИШУ" І КОНТРОЛЬОВАНІ ВИБУХИ НА СВОЇЙ ТЕРИТОРІЇ

Під час виступу на ФБС українська делегація в ОБСЄ також звернула увагу держав-учасниць на те, що, починаючи з вересня 2020 року, з боку збройних формувань РФ спостерігається активне використання механізму припинення вогню у власних цілях та введення в оману СММ ОБСЄ, яка залучається у таких випадках як посередник.

Суть провокації полягає в тому, що російські окупаційні сили запрошують в окремому районі локальний режим тиші, роблячи це навмисно, в умовах відсутності обстрілів та декілька разів підряд. Аби створити враження перед СММ ОБСЄ щодо нібито активних обстрілів з боку ЗС України у цьому районі. При цьому самі окупанти в цей час розпочинають здійснення фортифікаційних робіт, у тому числі з застосовуванням інженерних боєприпасів. Підриви цих боєприпасів у подальшому використовуються для обвинувачення українських військових у нібито здійсненні обстрілів.

Як приклад застосування такої провокаційної тактики, українська делегація в ОБСЄ навела ситуацію від 12 жовтня, коли російська сторона звинуватила ЗСУ у мінометному обстрілі цивільних працівників, котрі виконували ремонтно-відновлювальні роботи на контактній мережі залізничного перегону Донецьк – ст. Донецьк-Північний – Ясинувата.

За словами Лоссовського, українською стороною ще 16 вересня були надані гарантії безпеки на проведення вказаних ремонтно-відновлювальних робіт, і їх порушення з боку ЗСУ виключається, оскільки "жодної загрози життю українським військовим зазначені роботи не створювали і ситуація контролювалася представниками спостережних груп СЦКК". Однак 12 жовтня о 12:12 російські збройні формування здійснили запит до СММ ОБСЄ на режим тиші у зв’язку з нібито обстрілом депо, розміщеного на тимчасово окупованій території, трьома мінами з боку Авдіївки.

"Українська сторона використала усі наявні засоби та здійснила негайну перевірку факту заявленого обстрілу. Було встановлено, що підрозділ ЗСУ на передовій позиції дійсно зафіксував звук від вибухів у вказаному районі, які, втім, були оцінені як результат підривів інженерних боєприпасів на тимчасово окупованій території", – заявив заступник очільника місії України при ОБСЄ.

Він підкреслив, що така штучно створена ситуація була використана пропагандистськими ресурсами російської окупаційної адміністрації на Донбасі для чергового обвинувачення ЗС України. Особливістю цього випадку є те, що ЗСУ були обвинувачені у використанні цивільних працівників як «цілей». За задумом ініціаторів провокації, це мало "посилити морально-психологічний ефект дезінформації, сприяючи формуванню ворожого ставлення цивільного населення щодо українських військових".

НІЧНИЙ ОБСТРІЛ ОБОХ СТОРІН І ЗАПИТ НА "ТИШУ"

Ще одна тактика звинувачення ЗС України у порушенні перемир’я схожа до тієї, коли збройними формуваннями РФ робився запит на запровадження режиму “тиша” з подальшим проведенням контрольованих вибухів на своїх позиціях. Але ця тактика передбачає реальний обстріл власних позицій та позицій ЗСУ у нічний час. Після цього з боку російських окупаційних сил робиться знову запит на тишу, а в підконтрольному інформаційному просторі поширюються звинувачення українських військових у порушенні режиму припинення вогню.

Приклад такої провокації, причому на основі аналізу щоденного звіту СММ ОБСЄ, також було наведено українською делегацією під час засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ в середу.

Так, у таблиці порушень режиму припинення вогню, яка міститься у звіті місії від 16 жовтня 2020 року, подано повний перелік порушень, зафіксованих за попередній звітний період камерами СММ ОБСЄ, які розташовані в Авдіївці (17 км на північ від Донецька) та на Донецькій фільтрувальній станції (15 км на північ від Донецька).

На підставі даних таблиці з’ясовано, що район позицій, з яких вівся вогонь (12 пострілів) ввечері 14 жовтня (починаючи з 23:31) та вночі 15 жовтня (до 01:57), знаходиться на тимчасово окупованій території – на відстані від 500 до 1000 м на південь від камери на Донецькій фільтрувальній станції, встановленій на непідконтрольній уряду України території.

Також було визначено, що район, де зафіксовано 19 розривів снарядів, також знаходиться на окупованій території та обладнаний системою інженерних укріплень російських окупаційних сил. Окремі два розриви снарядів, які були зафіксовані камерами СММ, відбулися на місцевості, яку займають передові підрозділи ЗС України. Причому камери не фіксували постріли на території українських підрозділів, що свідчить: вогонь з їхнього боку не відкривався.

"Привертає на себе увагу й той факт, що російські окупаційні війська саме в цей час (00:10) звернулися до СММ ОБСЄ з ініціативою щодо введення режиму “тиша”, звинувачуючи ЗС України в обстрілі їхніх позицій з мінометів калібру 82 мм", – зазначив під час презентації російської провокації Ігор Лоссовський.

На підставі комплексного аналізу ситуації щодо нічних провокацій 14-15 жовтня 2020 року, українська сторона зробила такі попередні висновки:

● дії російських окупаційних сил реалізуються за одним сценарієм та мають ознаки ескалації;

● для обстрілу застосовується до двох мінометів калібру 82 мм, а також АГС-17 і РПГ-7;

● провокації відбуваються практично в одному районі (Авдіївка–ДФС–Мінеральне), на якому перебувають дві камери спостереження СММ ОБСЄ, що має забезпечити фіксацію нібито обстрілів з боку ЗС України, подальше їх відображення у звітах СММ ОБСЄ і використання як фактичний матеріал у звинуваченнях української сторони на всіх рівнях переговорного процесу;

● ведення вогню по власних позиціях та одночасно по позиціях ЗС України має на меті спровокувати відкриття вогню у відповідь і може здійснюватися окремим мобільним підрозділом російських окупаційних військ, який спеціально прибув у цей район.

"Російські окупаційні війська реалізують планові провокаційні заходи щодо ескалації збройного протистояння з метою здійснення додаткового тиску на українську сторону та задля просування власного порядку денного, який обговорюється під час засідання ТКГ. Власне, вони намагаються штучно створити в інформаційному просторі враження, що режим припинення вогню нібито перебуває на межі зриву. Імовірно, це також використовується як інструмент морально-психологічного тиску на військово-політичне керівництво України", – наголосив заступник очільника української місії в ОБСЄ.

Василь Короткий, Відень

Перше фото: OSCE SMM Ukraine

Ілюстрації: Постійне представництво України при міжнародних організаціях у Відні