Арестович заявляє, що Росія готова обговорювати «план Кравчука»

Російська сторона готова до переговорів щодо українського плану дій для досягнення миру на Донбасі.

Як передає Укрінформ, про це сказав радник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович в ефірі каналу «Україна 24».

«Але якщо домовилися про зустріч, то, мабуть, це означає, що і Росія готова розглядати його. До того ж, вона розглядала його на загальному засіданні та на засіданні політичних підгруп. Це означає, що вони готові говорити. А оце «не відповідає» і таке інше – це звичайна риторика, яку ми чуємо багато років поспіль. Проте багато що зроблено і багато що буде зроблено. У мене є стриманий оптимізм щодо цього», - сказав він.

За його словами, Росія заявляє заздалегідь, що цей план порушує Мінські домовленості, про всяк випадок. Але під час перемовин політичних радників Німеччина, Франція підтримали український план і сказали, що він взагалі цілком відповідає реалізації Мінських домовленостей і дає нагоду їх виконати, зазначив Арестович.

Як повідомляв Укрінформ, глава делегації України в ТКГ, перший президент України Леонід Кравчук поінформував, що Україна підготувала «План спільних кроків» для Тристоронньої контактної групи, який містить пропозицію про повне припинення конфлікту і демілітаризацію ОРДЛО, аби створити умови для проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року.

На зустрічі радників лідерів «нормандської четвірки» у форматі відеоконференції 13 листопада обговорювався підготовлений українською стороною план дій для досягнення миру на Донбасі.

Фото: Апосторф