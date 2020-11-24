Жителі ОРДЛО отримають пенсії, якщо Росія розблокує КПВВ: Україна продовжить дію карток

Представники Ощадбанку на засіданні економічної підгрупи Тристоронньої контактної групи заявили про готовність продовжити термін дії е-карток, у кого він закінчився, ще на три місяці, щоб пенсіонери ОРДЛО отримали пенсії та соцвиплати, якщо російська сторона відновить роботу КПВВ.

Як передає Укрінформ, про це інформує Українська делегація для участі в ТКГ у Фейсбуці.

"Економічна підгрупа. Представники «Ощадбанку» заявили про готовність продовжити термін дії електронних карток, у яких він закінчився, ще на три місяці", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що таким чином, пенсіонери ОРДЛО зможуть отримати пенсії та соціальні виплати, якщо російська сторона відновить роботу КПВВ.

Українська делегація також інформує про закінчення засідання Політичної та Гуманітарної підгруп Тристоронньої контактної групи.

"Підгрупа з безпеки підтвердила дієвість координаційного механізму, який застосовується у разі порушення режиму припинення вогню. І делегація нагадала російський стороні, що 13 листопада політичні радники голів держав Нормандського формату вирішили продовжити відпрацьовувати конкретні механізми координації та навіть їх письмово фіксувати. Така була позиція російського представника Д.Козака, але, мабуть, його помічники забули довести її до беспосередніх виконавців", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що після цього нагадування процес обговорення пожвавився.

Як повідомляв Укрінформ, українська сторона на перемовинах у складі Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ) пропонує провести обмін ув’язненими особами до 24 грудня цього року.

Фото: ДПСУ