Росія у ТКГ підтримала пропозиції ОРДЛО, а не «план Кравчука» - Україна чекає на письмову заяву

Представник Російської Федерації в Тристоронній контактній групі Олексій Дмитрієвський на засіданні політичної підгрупи, що проходила в режимі відеоконференції, заявив про підтримку "плану дій", запропонованого представниками ОРДЛО.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі у Фейсбуці.

Зазначається, що політична підгрупа обговорила "План дій", запропонований главою української делегації Леонідом Кравчуком.

"А ось на засіданні політичної підгрупи новини отримали ознаку сенсаційності. А саме, представник РФ Олексій Дмитрієвський заявив, що РФ підтримує план дій, запропонований представниками ОРДЛО, що мешкають на території, тимчасово непідконтрольній уряду України. Українська делегація попросила російську сторону підтвердити цю заяву у письмовому вигляді до завтрашнього засідання ТКГ на загальному рівні. Тепер чекаємо їх відповіді", - йдеться у повідомленні.

Як зазначає українська делегація, гуманітарна підгрупа наразі продовжує обговорення технічних питань забезпечення роботи КПВВ «Щастя» та «Золоте» щодо обміну взаємно утримуваними особами. При цьому російська сторона зайняла "малозрозумілу позицію", на що їм, зокрема, вказують міжнародні посередники.

Засідання підгрупи з безпеки та економічної підгрупи триває.

Повідомляється, що порядок денний засідання політичної та гуманітарної підгруп Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі передбачав обговорення питань забезпечення пересування громадян України через КПВВ; обмін взаємно утримуваними особами; опрацювання заходів у сфері пошуку осіб, зниклих безвісти.

Як повідомляв Укрінформ, глава делегації України в ТКГ, перший президент України Леонід Кравчук поінформував, що Україна підготувала «План спільних кроків» для Тристоронньої контактної групи, який містить пропозицію про повне припинення конфлікту і демілітаризацію ОРДЛО, аби створити умови для проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року.

На зустрічі радників лідерів Нормандської четвірки у форматі відеоконференції 13 листопада обговорювався підготовлений українською стороною план дій для досягнення миру на Донбасі.