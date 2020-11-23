Завтра засідання підгруп ТКГ - Україна готова працювати 24/7

Делегація України для участі в Тристоронній контактній групі напередодні чергових дводенних засідань ТКГ знову заявила про готовність працювати в режимі 24/7 для вирішення до кінця року питань відкриття КПВВ та обміну утримуваними особами.

Як передає Укрінформ, про це Українська делегація в ТКГ повідомила у Фейсбуці.

У делегації України зазначили, що завтра почнуться чергові дводенні засідання ТКГ у форматі відеоконференцій. Зокрема, 24 листопада відбудуться засідання політичної підгрупи, на якому розглядатиметься запропонований Леонідом Кравчуком «План спільних кроків», гуманітарної (відкриття КПВВ, обмін полоненими), безпекової (дотримання режиму припинення вогню, вдосконалення координаційного механізму в рамках СЦКК) та економічної (виплата пенсій, соціальної допомоги). А на 25 листопада заплановане загальне засідання на рівні керівників делегацій.

«Українська сторона в ТКГ нагадує, що для вирішення до кінця року нагальних питань, насамперед, які полегшують долю громадян України (відкриття КПВВ, виплата соціальної допомоги та пенсії, повернення осіб, що утримуються взаємно), готова працювати в режимі 24/7 і минулого тижня внесла відповідну пропозицію», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, українська делегація для участі в ТКГ 19 листопада запропонувала російським колегам в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі інтенсифікувати роботу ТКГ, зокрема в безпековому, політичному і гуманітарному напрямках, для розблокування КПВВ і обміну утримуваними особами. Однак російська сторона відмовилася провести засідання політичної та безпекової підгруп

Гуманітарна підгрупа Тристоронньої контактної групи із врегулювання. конфлікту на Донбасі на позачерговому засіданні 19 листопада узгодила нові технічні деталі щодо розблокування російською стороною роботи КПВВ у Золотому та Щасті.