Україна подала список з 11 осіб на обмін полоненими з РФ — Кравчук

Україна подала список з 11 осіб на обмін полоненими з РФ — Кравчук

Укрінформ
Україна передала російській стороні список з 11 осіб для взаємного звільнення до кінця року.

Про це в інтерв'ю "Громадському" заявив Глава делегації України в ТКГ, перший президент України Леонід Кравчук.

"Ми подали документи на 11 осіб. Вони вже повністю готові. Ми чекаємо відповідних подань з боку ОРДЛО. Тому що цей обмін — це не просто одностороння дія. Поки таких зустрічних кроків з боку ОРДЛО ми не бачимо", - зазначив Кравчук.

За його словами, кінцевою метою України є обмін "всіх на всіх". 

Читайте також: Українська сторона у ТКГ пропонує провести обмін ув’язненими до 24 грудня

Останній обмін на Донбасі відбувся 16 квітня. Офіс президента повідомив, що з полону звільнили 20 українців. У контрольованих Росією угрупованнях "ДНР" і "ЛНР" заявили, що українська сторона передала 14 осіб.

Читайте також: Україна в ОБСЄ нагадала, за яких умов можлива мирна реінтеграція ОРДЛО

Нагадаємо: українська сторона у складі Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі пропонує провести обмін полоненими до 24 грудня цього року.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-