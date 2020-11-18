Українська сторона у ТКГ пропонує провести обмін ув’язненими до 24 грудня

Українська сторона на перемовинах у складі Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ) пропонує провести обмін ув’язненими особами до 24 грудня цього року.

Про це заявив радник з інформаційної політики ТКГ Олексій Арестович в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє Укрінформ.

“Ми пропонуємо обмін полоненими до 24 грудня, до Різдва”, - сказав він.

Арестович також розповів, що, за його даними, наразі триває “практична робота” з підготовки зустрічі у “нормандському форматі” на вищому рівні.

Як повідомляв Укрінформ, українська делегація в ТКГ на засіданні 11 листопада закликала до кінця цього року повернути усіх взаємно утримуваних осіб.

Останній обмін полоненими на Донбасі відбувся 16 квітня 2020 року. Тоді Україна повернула з ОРДЛО 19 громадян.

Також 7 вересня 2019 року між Україною та Росією відбулося взаємне звільнення утримуваних осіб. У межах цього обміну в Україну повернулися 11 політв'язнів Кремля, включно з Олегом Сенцовим, а також 22 українські моряки та 2 офіцери СБУ, які були незаконно захоплені разом із трьома кораблями ВМС у Керченській протоці в листопаді 2018 року.

Як повідомляв віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, Україна подала списки на обмін утримуваними особами за чотирма категоріями та розраховує на можливість найскорішого звільнення перших десяти громадян, які потребують медичної допомоги.

В місцях позбавлення волі на території РФ та незаконно анексованого Криму незаконно утримуються 112 українців, 235 українських громадян перебувають у полоні ОРДЛО.