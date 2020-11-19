Україна в ОБСЄ нагадала, за яких умов можлива мирна реінтеграція ОРДЛО

Україна залишається відданою мирній інтеграції окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО), яка можлива лише після виведення російських військ, найманців та озброєння.

Як передає кореспондент Укрінформ, про це Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк заявив під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 19 листопада, у Відні.

"Попри те, що ви чуєте від російської делегації у цій залі, Україна залишається відданою мирній реінтеграції своїх територій, захоплених Росією у 2014 році. Така мирна реінтеграція буде неможливою до тих пір, поки російські війська, найманці та озброєння не будуть виведені з території України", - заявив він.

Український дипломат наголосив, що Росія, звинувачуючи Україну у підготовці до так званого "сценарію насильства" на Донбасі, сама у той час продовжує здійснювати постачання своїм незаконним збройним формуванням. При цьому, СММ ОБСЄ продовжує фіксувати порушення російською стороною безпекових домовленостей, як порушення режиму тиші, так і невідведення озброєння.

"Не дивно, що саме виведення російських незаконних збройних формувань та найманців з території України стало першим пунктом Плану дій, представленого делегацією України до ТКГ на розгляд інших її учасників. Російські сподівання на те, що вона й надалі постачатиме на Донбас свої сучасні системи озброєння, а Україна закриватиме на це очі та проведе місцеві вибори під дулами російською зброєю, є безпідставним. Це суперечить як Мінським домовленостям, так і здоровому глузду", - заявив Цимбалюк.

Нагадаємо: після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, на якому було досягнуто домовленості про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню починаючи з 00:01 27 липня до кінця звітного періоду, СММ зафіксувала загалом 2 427 порушень режиму припинення вогню в ОРДЛО.