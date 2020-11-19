Україна в ОБСЄ нагадала, за яких умов можлива мирна реінтеграція ОРДЛО
Як передає кореспондент Укрінформ, про це Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк заявив під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 19 листопада, у Відні.
"Попри те, що ви чуєте від російської делегації у цій залі, Україна залишається відданою мирній реінтеграції своїх територій, захоплених Росією у 2014 році. Така мирна реінтеграція буде неможливою до тих пір, поки російські війська, найманці та озброєння не будуть виведені з території України", - заявив він.
Український дипломат наголосив, що Росія, звинувачуючи Україну у підготовці до так званого "сценарію насильства" на Донбасі, сама у той час продовжує здійснювати постачання своїм незаконним збройним формуванням. При цьому, СММ ОБСЄ продовжує фіксувати порушення російською стороною безпекових домовленостей, як порушення режиму тиші, так і невідведення озброєння.
"Не дивно, що саме виведення російських незаконних збройних формувань та найманців з території України стало першим пунктом Плану дій, представленого делегацією України до ТКГ на розгляд інших її учасників. Російські сподівання на те, що вона й надалі постачатиме на Донбас свої сучасні системи озброєння, а Україна закриватиме на це очі та проведе місцеві вибори під дулами російською зброєю, є безпідставним. Це суперечить як Мінським домовленостям, так і здоровому глузду", - заявив Цимбалюк.
Нагадаємо: після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, на якому було досягнуто домовленості про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню починаючи з 00:01 27 липня до кінця звітного періоду, СММ зафіксувала загалом 2 427 порушень режиму припинення вогню в ОРДЛО.