ОБСЄ зафіксувала два порушення «тиші» на Донбасі за минулу добу

ОБСЄ зафіксувала два порушення «тиші» на Донбасі за минулу добу

Укрінформ
СММ ОБСЄ упродовж минулої доби зафіксувала два порушення режиму припинення вогню в Донецькій області та не виявила жодного такого порушення на Луганщині.

Про це повідомляється у щоденному звіті № 275/2020, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ) 18 листопада 2020 року, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У Донецькій області СММ зафіксувала два порушення режиму припинення вогню (невизначені боєприпаси) на південь від Донецької фільтрувальної станції (ДФС; 15 км на північ від Донецька)", - йдеться у звіті.

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Зазначається, що упродовж попереднього звітного періоду у цій області також було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

"У Луганській області Місія не зафіксувала жодного порушення режиму припинення вогню, як і впродовж попереднього звітного періоду", - повідомили в СММ.

Востаннє порушення режиму припинення вогню на Луганщині фіксувалося місією 14 листопада.

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Загалом після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, на якому досягнуто домовленості про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню починаючи з 00:01 27 липня до кінця звітного періоду, СММ зафіксувала загалом 2 427 порушень режиму припинення вогню в Донецькій та Луганській областях (зокрема 968 вибухів, 51 невизначений боєприпас, що пролетів, 30 спалахів дульного полум’я, 26 освітлювальних ракет, а також 1 352 черги та постріли).

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