ОБСЄ зафіксувала два порушення «тиші» на Донбасі за минулу добу

СММ ОБСЄ упродовж минулої доби зафіксувала два порушення режиму припинення вогню в Донецькій області та не виявила жодного такого порушення на Луганщині.

Про це повідомляється у щоденному звіті № 275/2020, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ) 18 листопада 2020 року, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У Донецькій області СММ зафіксувала два порушення режиму припинення вогню (невизначені боєприпаси) на південь від Донецької фільтрувальної станції (ДФС; 15 км на північ від Донецька)", - йдеться у звіті.

Зазначається, що упродовж попереднього звітного періоду у цій області також було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

"У Луганській області Місія не зафіксувала жодного порушення режиму припинення вогню, як і впродовж попереднього звітного періоду", - повідомили в СММ.

Востаннє порушення режиму припинення вогню на Луганщині фіксувалося місією 14 листопада.

Загалом після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, на якому досягнуто домовленості про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню починаючи з 00:01 27 липня до кінця звітного періоду, СММ зафіксувала загалом 2 427 порушень режиму припинення вогню в Донецькій та Луганській областях (зокрема 968 вибухів, 51 невизначений боєприпас, що пролетів, 30 спалахів дульного полум’я, 26 освітлювальних ракет, а також 1 352 черги та постріли).