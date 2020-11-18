Україна в ОБСЄ показала, де окупанти порушують «тишу»

Українська делегація в ОБСЄ на засіданні Форуму безпекового співробітництва поінформувала країни-учасниці з використанням карт-схем про конкретні збройні провокації з боку російських окупаційних сил, які відбулися на Донбасі минулого тижня.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

За інформацією української місії, за період з 11 по 16 листопада було здійснено 18 обстрілів позицій ЗСУ (3 прицільні, 15 неприцільних) із застосуванням стрілецької зброї та гранатометів (ГП-25, РПГ-7, АГС-17, СПГ-9), а також мінометів калібру 82 мм.

У результаті одного з таких обстрілів поранення зазнав український військовослужбовець. Це сталося 11 листопада вночі, коли з напряму н. п. Крута Балка був здійснений прицільний обстріл позицій ЗСУ у напрямку н. п. Кам'янка із застосуванням стрілецької зброї (1 черга) і великокаліберного кулемета (3 черги).

Українська делегація також продемонструвала карту-схему загострення обстановки в районі Водяного, яке мало місце з 11 по 16 листопада. Тут відбулося 7 провокаційних обстрілів із застосуванням стрілецької зброї та мінометів калібру 82 мм, про що Українська сторона СЦКК письмово інформувала СММ ОБСЄ.

Як наголосили в місії України при ОБСЄ, збройні формування продовжують практику провокаційних обстрілів позицій ЗСУ з одночасним запитом про введення режиму тиші і подальшими безпідставними і бездоказовими звинуваченнями ЗСУ у його порушеннях. Зокрема, за період з 11 по 16 листопада було зафіксовано 11 запитів з боку збройних формувань РФ на Донбасі про введення такого режиму, з них 4 - у зв'язку з нібито застосуванням ЗСУ озброєнь, заборонених Мінськими домовленостями.

"У п’яти випадках запит на введення режиму тиші був зроблений практично одночасно з початком обстрілу позицій Збройних сил України", - повідомили в українській місії.

Делегація також прокоментувала зафіксовані Місією ОБСЄ 89 порушень режиму припиненню вогню у період із вечора 13 листопада до вечора 15 листопада у Донецькій області. Зокрема, порушення відбулося поблизу Широкиного у результаті бойового зіткнення, яке тривало з 20.02 14 листопада до 01.05 15 листопада, "коли ЗС України були змушені відкрити вогонь у відповідь на провокаційні обстріли з боку незаконних збройних формувань РФ".

"Метою зазначених дій збройних формувань РФ є провокування підрозділів ЗСУ на відкриття вогню у відповідь з урахуванням наявності в зазначеному районі камер СММ ОБСЄ та практичної відсутності можливості доступу Місії на непідконтрольну територію в зазначеній ділянці місцевості. Таким чином, навмисно створюється картинка начебто системних порушень режиму припинення вогню з боку ЗСУ ", - заявили в українській Місії.

Окремо українська делегація в ОБСЄ поінформувала про природу 89 вибухів невизначеного походження, зафіксованих СММ ОБСЄ 11 листопада на окупованій частині Донецькій області. Вибухи, які відбувалися у денний час, сталися приблизно за 1,7 км від н.п. Комуна (сучасна назва н. п. Дебальцівське).

"За доповідями командирів підрозділів та спостережних груп СЦКК, у зазначеному районі порушень режиму припинення вогню з боку ЗС України 11 листопада 2020 року не спостерігалось. Запитів з боку СММ ОБСЄ на запровадження режиму тиші 11 листопада 2020 року за цим напрямком до Української сторони СЦКК також не надходило", - повідомили в делегації.

Було зазначено, що, за попередньою оцінкою ці вибухи кваліфікуються як "проведення інженерних робіт для незаконного видобування вугілля підривним способом".