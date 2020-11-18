Від початку доби на Донбасі зберігається «тиша»
Укрінформ
Від початку нинішньої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил режим повного припинення вогню дотримується у повному обсязі.
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Фейсбуці, передає Укрінформ.
"Упродовж цієї доби, 18 листопада, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша", - йдеться у вечірньому зведенні.
У штабі наголосили, що ситуація у районі проведення операції залишається під контролем військовослужбовців Об’єднаних сил.