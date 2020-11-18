Від початку доби на Донбасі зберігається «тиша»

Від початку нинішньої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил режим повного припинення вогню дотримується у повному обсязі.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Упродовж цієї доби, 18 листопада, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша", - йдеться у вечірньому зведенні.

У штабі наголосили, що ситуація у районі проведення операції залишається під контролем військовослужбовців Об’єднаних сил.