Місія на Донбасі через обмеження бойовиків фактично розділена натроє - ОБСЄ

Унаслідок запроваджених збройними формуваннями РФ обмежень Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ на Донбасі фактично розділена на три зони операційної діяльності.

Як передає Укрінформ, такі дані містяться в оприлюдненому тематичному звіті СММ, який охоплює період від січня до кінця червня 2020 року.

"Новим ключовим фактором протягом звітного періоду стали регулярні заборони, з якими після спалаху пандемії COVID-19 спостерігачі стали стикатися на блокпостах збройних формувань уздовж офіційних дорожніх коридорів перетину лінії зіткнення в Донецькій та Луганській областях під час спроб проїзду/проходу до непідконтрольних урядові районів", - йдеться у звіті.

Зазначається, що обмеження, які почалися 21 березня в Донецькій області та 23 березня – на Луганщині, "з часом мали критичний негативний вплив на здатність Місії виконувати доручені їй завдання".

"Це призвело до скорочення кількості персоналу, а також спричинило недостатнє адміністративне та матеріально-технічне забезпечення, необхідне для підтримки функціонування СММ у непідконтрольних урядові районах, що значно підірвало єдність Місії та мало наслідком її фактичне розділення на три окремі ізольовані зони операційної діяльності: підконтрольні урядові райони, непідконтрольні урядові райони Луганської області та непідконтрольні урядові райони Донецької області", - вказують спостерігачі.

Таке розділення призвело до різної кількості персоналу в цих трьох операційних зонах та суттєво обмеженої здатності пересуватися між ними, а також "створило штучний дисбаланс у моніторинговій діяльності в цих трьох зонах, що зберігався поза звітним періодом". Згідно з інформацією СММ, моніторингові команди в непідконтрольних урядові районах "були змушені скоротити свою діяльність та зосередитися на пріоритетних напрямках".

При цьому на спроможність Місії вести операційну та моніторингову діяльність також мала вплив передислокація спостерігачів, проведена в рамках превентивних заходів задля протидії поширенню COVID-19.

"Така ситуація зберігалася до кінця звітного періоду і тривала навіть довше, що значною мірою вплинуло на здатність Місії виконувати мандат, зокрема в непідконтрольних урядові районах Донецької та Луганської областей", - повідомили в СММ.

Як передавав Укрінформ, в СММ ОБСЄ повідомили, що близько 96% усіх випадків обмеженнями свободи пересування Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ фіксуються у тимчасово непідконтрольних уряду України районах Донецької та Луганської областей.

Фото: ОБСЄ