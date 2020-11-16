На Донбасі 96% обмежень пересування місії ОБСЄ припадають на окуповані райони

Близько 96% усіх випадків обмеженнями свободи пересування СММ ОБСЄ мали місце у тимчасово непідконтрольних уряду України районах Донецької та Луганської областей.

Як передає Укрінформ, такі дані в оприлюдненому тематичному звіті СММ, який охоплює період від січня до кінця червня 2020 року.

"Окрім систематичних обмежень Місії з боку збройних формувань, у непідконтрольних урядові районах СММ і далі стикалася з перешкодами в роботі зі встановлення фактів та звітування про факти у відповідь на конкретні інциденти або повідомлення про них", - йдеться у звіті.

Зазначається, що у період із 1 січня до 20 березня "близько 96% від загальної кількості обмежень свободи пересування (308) сталися в непідконтрольних урядові районах". З них приблизно 63% випадків зафіксовано на півдні Донецької області.

"Місія стикалася з обмеженнями свободи пересування на різних блокпостах уздовж лінії зіткнення, що обмежувало спроможність СММ виконувати свій мандат у Донецькій і Луганській областях, зокрема в неконтрольованих урядом прикордонних районах, та уточнювати інформацію про жертви серед цивільного населення і пошкодження цивільних об’єктів", - повідомили в СММ.

У період із 21 березня до 30 червня також "близько 96% від загальної кількості обмежень свободи пересування (351) мали місце в непідконтрольних урядові районах". Із них 44% випадків обмеження зафіксовано в Луганській області.

"Понад 58% від загальної кількості обмежень зафіксовано на блокпостах збройних формувань уздовж офіційних дорожніх коридорів перетину лінії зіткнення, де патрулям СММ систематично відмовляли в доступі до непідконтрольних урядові районів. Це унеможливило проїзд/прохід спостерігачів до непідконтрольних урядові районів, внаслідок чого кількість персоналу СММ там стала критично низькою", - заявили в СММ.

Згідно зі звітом, через обмеження, з якими стикалася СММ, "моніторинг з боку Місії в неконтрольованих урядом прикордонних районах залишався обмеженим і частковим".