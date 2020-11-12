Україна в ОБСЄ: На Донбасі перебувають 2100 кадрових військових Росії

Загальне управління окупаційними збройними формуваннями на Донбасі здійснюють 2100 військовослужбовців збройних сил РФ.

Про це поінформувала іноземних дипломатів делегація України в ОБСЄ під час засідання Форуму безпекового співробітництва, передає кореспондент Укрінформу.

"Відповідно до наявної інформації, на даний момент у тимчасово окупованих районах Донбасу, у підрозділах тилу та бойового забезпечення, як військові радники та інструктори перебувають 2100 військовослужбовців збройних сил РФ, а також 40 одиниць озброєння та військової техніки штатних підрозділів ЗС Росії", - йдеться у заяві місії України при ОБСЄ.

Зазначається, що РФ продовжує активно забезпечувати свої сили на Донбасі озброєнням, боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами через непідконтрольну уряду України ділянку державного кордону.

Зокрема, 16 вересня в Україну через станцію "Червона Могила" в'їхали 5 залізничних вагонів, наповнених боєприпасами. Того ж дня Росія направила через Дякове у Донецької області 4 вантажівки "КамАЗ", завантажені протитанковими ракетними комплексами 9К111-1 "Конкурс-2".

Крім того, 25 вересня 11 вантажних автомобілів "КамАЗ", завантажених боєприпасами для гранатометів СПГ-9 (4 машини) та гранатометів РПГ-8, РПГ-22 (7 машин), в'їхали в Україну з Росії через Дякове та попрямували до окупованого Луганська. 17 жовтня ще одна колона у складі танка, 5 бойових броньованих машин та 16 вантажних автомобілів "Урал" була помічена в районі Савур-Могили після в’їзду в Україну з території РФ.

У делегації України наголошують: усі ці факти свідчать про те, що Росія й надалі порушує основні принципи ОБСЄ, закріплені у Заключному Гельсінському акті, щодо суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності кордонів. Українські дипломати закликали СММ ОБСЄ вивчити ці факти та дати свою неупереджену оцінку.