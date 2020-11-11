Україна в ОБСЄ викрила фейки окупантів про «інженерні роботи» ЗСУ на Донбасі

Збройні формування РФ на Донбасі цілеспрямовано вводять в оману СММ ОБСЄ, поширюючи неправдиву інформацію про нібито проведення ЗСУ інженерних робіт біля лінії розмежування.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, українська делегація в ОБСЄ привернула увагу іноземних дипломатів до цих фактів під час засідання Форуму безпекового співробітництва.

У ході засідання делегація України вказала на те, що з боку російських окупаційних військ до СММ ОБСЄ продовжують надходити листи зі звинуваченнями на адресу ЗСУ: нібито українські військові проводять інженерне облаштування позицій. Зокрема, йдеться про листи від №1098 від 30 жовтня, №1101 від 1 листопада, №1130 від 8 листопада. Однак, як наголосила українська сторона, у цих листах містяться не лише безпідставні обвинувачення, а й указуються хибні координати, за якими немає позицій ЗСУ.

Так, в одному з листів (№1098), надісланому російською стороною до СММ, було зазначено, що "26 жовтня в районі н.п. Піски знову спостерігалося проведення інженерних робіт на позиціях ЗСУ (47º04'22.656", 37º41'35.405")".

"Однак при нанесенні цих координат на топографічну карту ми можемо побачити, що місце проведення інженерних робіт перебувало прямо… в Азовському морі", - заявили в українській місії.

І хоча вже цього факту достатньо, аби поставити під сумнів достовірність даних, які надаються збройними формуваннями РФ, українська сторона СЦКК все ж перевірила інші вказані факти та нанесла усі зазначені в листі №1098 координати на топографічну карту. І, як виявилося, усі ці місця знаходяться на тимчасово окупованій території, підкреслили в делегації України.

"Наочність і зрозумілість ситуації, коли усі зазначені в листах місця знаходяться за лінією контакту, навіть не вимагали від української сторони надання якихось пояснень. Тим не менше, з метою підтвердження серйозності своїх намірів довести факт відвертої провокації з боку збройних формувань РФ, українська сторона СЦКК провела перевірку наданих координат на місцевості. Її результати підтвердили, що підрозділів ЗСУ в цьому районі немає, а всі заявлені “місця проведення інженерних робіт” знаходяться на тимчасово окупованій території", - наголосили в українській делегації.