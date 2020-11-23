На Донбасі працюють лише два КПВВ із семи

Україна в понеділок відкрила усі 7 КПВВ на Донбасі, однак бойовики продовжують блокувати 5 із них.

Про це повідомили кореспонденту Укрінформу у пресслужбі ДПСУ.

"Сьогодні все без змін, працюють лише два КПВВ - “Станиця Луганська” та "Новотроїцьке". КПВВ “Щастя”, “Золоте”, “Майорське”, “Гнутове” та “Мар’їнка” залишаються заблокованими бойовиками", - повідомили прикордонники.

У ДПСУ нагадали, що на Донеччині через “Новотроїцьке — Оленівка” російські найманці пропускають лише у понеділок і п'ятницю.

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Як повідомляв Укрінформ, Гуманітарна підгрупа Тристоронньої контактної групи із врегулювання конфлікту на Донбасі на позачерговому засіданні 19 листопада узгодила нові технічні деталі щодо розблокування російською стороною роботи КПВВ у Золотому та Щасті, робота триває.

Фото: ДПСУ