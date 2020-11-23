На Донбасі працюють лише два КПВВ із семи
Укрінформ
Україна в понеділок відкрила усі 7 КПВВ на Донбасі, однак бойовики продовжують блокувати 5 із них.
Про це повідомили кореспонденту Укрінформу у пресслужбі ДПСУ.
"Сьогодні все без змін, працюють лише два КПВВ - “Станиця Луганська” та "Новотроїцьке". КПВВ “Щастя”, “Золоте”, “Майорське”, “Гнутове” та “Мар’їнка” залишаються заблокованими бойовиками", - повідомили прикордонники.
У ДПСУ нагадали, що на Донеччині через “Новотроїцьке — Оленівка” російські найманці пропускають лише у понеділок і п'ятницю.
Як повідомляв Укрінформ, Гуманітарна підгрупа Тристоронньої контактної групи із врегулювання конфлікту на Донбасі на позачерговому засіданні 19 листопада узгодила нові технічні деталі щодо розблокування російською стороною роботи КПВВ у Золотому та Щасті, робота триває.
Фото: ДПСУ