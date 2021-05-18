Генсек ОБСЄ відвідає Україну

Генеральна секретарка Організації з безпеки та співробітництва в Європі Гельга Шмід наступного тижня відвідає Україну.

Про це вона повідомила під час Берлінської безпекової конференції (Berlin Security Conference) 18 травня, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Наступного тижня я здійсню візит в Україну, в тому числі з метою переговорів з політичним керівництвом у Києві, а також відвідаю нашу місію там, зокрема і наших спостерігачів на сході», - поінформувала Шмід.

Вона також додала, що планує візит до Росії «у наступні місяці».

Генсек ОБСЄ наполягає на тому, що очолювана нею організація зробила важливий внесок у запобігання подальшій ескалації конфлікту на сході України.

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Вона нагадала, що спостерігачі цілодобово забезпечують «незалежний моніторинг», працюють у дуже складних умовах, які ще більше ускладнив COVID-19. Дипломат поскаржилась на перешкоджання вільному переміщенню місії по території, а також дедалі частіші факти завдання шкоди технічному оснащенню місії. «Але робота місії є абсолютно вирішальною», - запевнила генсек організації.

Шмід звернула увагу на той аспект роботи місії ОБСЄ, про який, за її словами, не всі знають. Йдеться про «критичну роль СММ у полегшенні страждань місцевих жителів». Місія організує «вікна тиші» - локальні режими припинення вогню, які дозволяють проводити необхідні ремонтні роботи критичної інфраструктури, дозволяють «мільйонам людей по обидві сторони лінії розмежування» мати доступ до води, газу та електроенергії.

Минулого року сторони досягли важливого зменшення випадків порушень режиму припинення вогню, але цього року ситуація значно погіршилася, констатувала Шмід. «Немає виправдань тому, що людські життя все ще втрачаються в безглуздих бойових діях», - заявила вона. Генсек ОБСЄ не виключила ризик нових великих боїв, підтвердженням чому є розвиток ситуації останніх тижнів.

При цьому вона заявила, що після понад 7 років «конфронтації» вкрай потрібно, щоб сторони дійшли деескалації та повернулися до виконання домовленостей, зокрема, про обмін затриманих осіб, відведення озброєння тощо.

Шмід назвала конструктивне залучення всіх сторін вирішальним для зменшення напруженості. При цьому очільниця організації жодним словом не згадала відмову члена ОБСЄ Росії надати дані про переміщення своїх військ уздовж кордону з Україною.

Як повідомлялося, Гельга Марія Шмід - німецький дипломат, яка працює генеральним секретарем Організації з безпеки і співробітництва в Європі з грудня 2020 року.

Фото: Twitter