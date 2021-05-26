Кулеба попросив генсека ОБСЄ приділяти більше уваги окупованому Криму

Кулеба попросив генсека ОБСЄ приділяти більше уваги окупованому Криму

Укрінформ
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звернувся до генеральної секретарки ОБСЄ Гельги Шмід з проханням приділяти більше уваги ситуації в окупованому Криму.

Про це він повідомив на спільній зі Шмід пресконференції в Києві за підсумками переговорів, передає кореспондент Укрінформу.

“І сьогодні я звернувся до пані Шмід з проханням, щоб СММ ОБСЄ приділяв значно більшу увагу ситуації в окупованому Криму і збільшив кількість своїх зусиль на кримському напрямку. Нам потрібно, щоб ОБСЄ приділяло більше уваги одностороннім крокам Росії, які підривають базові принципи та зобов’язання ОБСЄ”, - сказав Кулеба.

Міністр зауважив, що сторони під час зустрічі обговорили врегулювання українсько-російського збройного конфлікту. Глава МЗС підкреслив, що Україна цінує зусилля ОБСЄ і Спеціальної моніторингової місії.

Читайте також: Генеральна секретарка ОБСЄ відвідає зону ООС

Кулеба запевнив генеральну секретарку, що Україна залишається відданою політико-дипломатичному врегулюванню російсько-українського конфлікту.

Як повідомляв Укрінформ, генеральна секретарка ОБСЄ Гельга Шмід цього тижня здійснює візит до України, під час якого вона планує впродовж 26-30 травня зустрітися з високопосадовцями та відвідати зону проведення операції Об’єднаних сил.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-