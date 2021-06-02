Зеленський - сенаторам США: Росія лише на словах відвела свої війська від кордону України

Російська Федерація тільки на словах декларує відведення своїх сил, однак відведено не більше 10 тисяч військових, і на тимчасово окупованих територіях та уздовж українсько-російського кордону спостерігається концентрація російських військ.

Про це поінформував Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з делегацією Конгресу Сполучених Штатів Америки, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

Президент, зокрема, підкреслив, що на тимчасово окупованих територіях та вздовж українського кордону нині спостерігається концентрація російських військ. Також уздовж кордонів України та в окупованому Криму Росія збільшила кількість літаків і військової техніки.

Читайте також: Україна розповіла в ОБСЄ про кількість російських військ на кордоні та в Криму

«Тобто Росія лише на словах декларує відведення своїх сил та виконання зобов’язань. Загалом відведено лише близько 10 тисяч військових», – зауважив Зеленський.

Глава держави також наголошував на тому, що на лінії розмежування наразі функціонує всього один новий контрольний пункт в’їзду/виїзду, решта так і не запрацювали через небажання іншої сторони.

За даними ОП, під час зустрічі з сенаторами відбулося відеовключення військового керівництва із зони проведення ООС, щоб, як зазначив Зеленський, всі сторони «були в одному інформаційному полі та могли з перших вуст із місця подій почути про ситуацію, у якій зараз перебуває Україна».

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час включення з н.п. Оріхове Луганської області поінформував про загальну ситуацію в районі проведення ООС та на окремих ділянках відповідальності українських підрозділів. Він нагадав, що на позиціях, де він перебуває, 27 травня снайпер убив українського військового.

Читайте також: Сенатори США обговорили із Зеленським українські реформи

«Керівництво Російської Федерації продовжує реалізацію своїх планів щодо агресії проти України. Противник утримує угруповання збройних сил РФ у прикордонних з Україною районах Воронезької, Білгородської, Ростовської областей та на території тимчасово окупованого Криму», – сказав Хочмак.

Він також наголосив, що противник, нехтуючи домовленостями ТКГ щодо припинення вогню, продовжує здійснювати обстріли українських позицій, найбільша активність спостерігається на Маріупольському, Авдіївському та Торецькому напрямках.

Крім того, за його словами, активно працюють снайпери, які прибувають з території РФ. Головнокомандувач ЗСУ констатував, що всього з початку дії режиму тиші зафіксовано 52 випадки застосування снайперської зброї російськими підрозділами, внаслідок чого загинуло 23 та отримали поранення 12 українських військовослужбовців.

Заступник керівника ОП Роман Машовець, який перебуває в Пісках на Донеччині, поінформував про ситуацію поблизу цього населеного пункту.

Керівник української сторони Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін Сергій Салкуцан під час включення з міста Часів Яр Донецької області доповів про поточний стан безпекової складової та про випадки порушення режиму припинення вогню.

Разом з тим Президент подякував сенаторам за підтримку України та українського народу, а також за допомогу в забезпеченні територіальної цілісності й суверенітету.

«Я дуже вдячний за двопартійну підтримку. Ми вдячні вам за військову допомогу», – сказав Зеленський, висловивши сподівання, що ця допомога збільшуватиметься для подальшої розбудови оборонної спроможності України, зокрема ВМС.

Своєю чергою сенатор Джин Шахін зауважила, що завдяки наданій інформації сенатори чітко розуміють, що відбувається на сході, вони також отримали дані щодо концентрації російських військ біля кордонів України.

«Ми маємо надіслати дуже сильний сигнал Росії, що вона повинна відвести всіх своїх військових від кордонів з Україною», – наголосила вона.

Участь у зустрічі взяли сенатори США Шахін, Роберт Портман, Крістофер Мерфі, їхні радники, тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін, а також глава делегації України для участі в ТКГ Леонід Кравчук, віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак і його заступники Ігор Жовква, Юлія Свириденко та Андрій Сибіга.

Як повідомляв Укрінформ, 2 червня Україну відвідує делегація сенаторів США.

Фото: ОП