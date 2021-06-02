Сенатори США обговорили із Зеленським українські реформи

Сенатори США Джін Шахін, Роб Портман і Кріс Мерфі на зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським обговорили реформування Служби безпеки України, Національного антикорупційного бюро і корпоративного управління.

Про це сенатори повідомили на брифінгу в Києві, передає кореспондент Укрінформу.

"Продовження політичних реформ важливо для нашого партнерства. Ми говорили з Президентом Зеленським про конкретні реформи: щодо реформування СБУ, гарантування незалежності НАБУ, триваючої реформи корпоративного управління", - сказав сенатор Кріс Мерфі.

Роб Портман зі свого боку поінформував, що на зустрічі обговорювали важливість посилення зв'язків України і США, надання допомоги України, щоб країна була спроможна і боєздатна захищати себе. "Навіть для протидії російській дезінформації", - підкреслив він.

Брифінг сенаторів у Києві / Фото: Євген Котенко, Укрінформ

Сенаторка Джін Шахін заявила, що зустріч з Президентом України була дуже продуктивною.

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"Ми почали нашу зустріч з того, що ми вислухали людей з фронту вашої війни з Росією. Ми маємо дуже чітку картину викликів, з якими стикаються ваші військові і всі ті, хто перебуває на лінії фронту. Це допомогло нам, тепер ми можемо повертатися до США і говорити про триваючу потребу продовжувати допомогу", - акцентувала сенаторка.

Як повідомляв Укрінформ, Україну відвідує делегація сенаторів США. В рамках візиту також передбачені зустрічі з Прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, міністром закордонних справ Дмитро Кулеба, міністром оборони Андрієм Тараном, депутатами Верховної Ради та представниками організацій громадянського суспільства, які займаються боротьбою з корупцією в Україні.