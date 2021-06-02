Додаткові санкції проти Nord Stream 2 можуть ухвалити цьогоріч – сенаторка США

Сенатор від американського штату Нью-Хемпшир Джін Шахін (Демократична партія) заявила, що додаткові санкції щодо Nord Stream 2 можуть бути ухвалені цього року.

Про це Шахін сказала на брифінгу в Києві за результатами зустрічі з Президнтом України Володимиром Зеленським, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Вона зазначила, що в Конгресі існує двопартійна опозиція до проєкту Nord Stream 2 і несприйняття його завершення.

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"Ми минулого року ухвалили пакет санкцій щодо цього проєкту і сподіваємося на ухвалення додаткових санкцій цього року. Ми вважаємо, що проєкт Nord Stream 2 має серйозні наслідки для України, а також серйозні наслідки для енергетичної безпеки Європи в майбутньому, оскільки завершення цього проєкту дасть Росії потужну зброю, яка може бути використана проти Європи. Ми й надалі будемо розглядати засоби, яким чином вплинути на завершення цього проєкту, а також на його подальшу експлуатацію після завершення, адже, як відомо, перед запуском в експлуатацію він має отримати дозволи і ліцензії", - сказала Шахін.

Вона також нагадала, що восени в Німеччині відбудуться вибори, і спрогнозувала, що їх результати можуть вплинути на інші країни.

"Тобто буде подальший розвиток подій, який у кінцевому підсумку матиме вплив на завершення цього проєкту (Nord Stream 2 - ред.), - резюмувала сенаторка.

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Як повідомлялося, Верховна Рада 21 травня ухвалила звернення до Конгресу США щодо активізації зусиль зі зміцнення енергетичної безпеки України та Європи шляхом загального запровадження санкцій проти будівництва газопроводу Nord Stream 2.

Українські парламентарії підкреслили, що високо цінують категоричну позицію США проти завершення будівництва Nord Stream 2. Водночас вони висловлюють занепокоєння тим, що представлена 19 травня 2021 року Державним департаментом США доповідь Конгресу США та запропоновані додаткові санкції не передбачають заходів проти ключової компанії учасника Північного потоку-2 – Nord Stream AG.