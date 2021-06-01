Зеленський: Nord Stream 2 нічим не відрізняється від анексії Криму

Президент Володимир Зеленський вбачає схожість між будівництвом проєкту «Північний потік-2» та незаконною окупацією Росією Криму і вважає, що російська сторона використає цей газогін як важіль для досягнення своїх інтересів на Донеччині й Луганщині.

Про це він заявив в інтерв’ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung, повний текст якого опубліковано на сайті Офісу глави держави, повідомляє Укрінформ.

«Північний потік-2», я вважаю, нічим не відрізняється від анексії Криму. Я поясню, чому. Щоб забрати собі Крим і мати можливість торгуватися, була розпочата війна на сході України, тоді потрошку «забувається» питання Криму», - сказав Зеленський.

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За його словами, тепер росіяни ідуть за однаковим сценарієм, у них з’являються постійні важелі для торгів.

Так, він підкреслив, що в Криму була паспортизація протягом багатьох років, у кримчан завжди були паспорти як українські, так і російські, потім була анексія Криму, начебто для захисту росіян, далі – схід України, щоб «забути» Крим. При цьому глава держави відзначив, що на Донеччині й Луганщині зараз іде роздача російських паспортів, яких, за його даними, уже роздано близько 300 тис.

«Далі, щоб торгуватися щодо Донбасу, щоб «вибити» для сепаратистів амністію, щоб залишити за Росією контроль за результатами місцевих виборів тощо, треба піднімати ставки. «Північний потік-2» на сьогодні – це козирна ставка. Реально у них на руках флеш-рояль, який ще й частково підтримує Європа. Якщо вони добудують «Північний потік-2» – це загроза для енергетичної безпеки України і Європи», - наголосив Президент.

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Від додав, що якщо росіяни завершать технічну сторону газогону в цьому році, то проєкт запрацює за два-три роки.

«Усе це робиться для того, щоб наступного контракту в України не було. А точніше – використають цей важіль вже у питанні Донбасу», – переконаний Зеленський.

Водночас глава держави висловив думку, що «було б круто» мати як партнерів, як співвласників ГТС України Європу і Сполучені Штати.

«Тому що питання не в тому, що ніхто б нам не пошкодив цю трубу, не вчиняв проти неї якісь дії, а в тому, що всі захищали б ці контракти й захищали в цілому безпеку України та Європи», – вважає Президент.

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Як повідомляв Укрінформ, президент США Байден підтвердив раніше озвучене рішення його адміністрації не запроваджувати санкції проти компанії-оператора «Північного потоку-2», незважаючи на різку реакцію з боку Конгресу.

28 травня Президент України Володимир Зеленський і Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер під час зустрічі заявили, що переконані в тому, що проєкт газопроводу «Північний потік-2» підриває енергетичну солідарність між європейськими державами.

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» закликала всі зацікавлені сторони не допустити зняття санкцій США із проєкту «Північний потік-2».

Фото: ОП