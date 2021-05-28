Кулеба обговорив протидію будівництву Nord Stream 2 із сенаторкою США

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час телефонної розмови із членом Сенатського українського кокусу Конгресу США, сенаторкою Джоні Ернст обговорили протидію завершенню будівництва "Північного потоку-2".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє МЗС України.

Ключовими темами розмови стали підтримка США зусиль з відновлення суверенітету та територіальної цілісності України, зміцнення стратегічного партнерства двох держав і протидія спільним загрозам в євроатлантичному просторі.

“Чітка демонстрація двопартійної та двопалатної солідарності США з Україною залишається одним із важливих факторів стримування Російської Федерації від подальших агресивних дій. Ми надзвичайно цінуємо практичну допомогу із розбудови оборонних спроможностей нашої держави, консолідацію міжнародних зусиль задля відновлення миру на українській землі”, - зазначив Кулеба.

Глава українського МЗС додав, що євроатлантичний простір не буде в безпеці, допоки в безпеці не буде Україна. За його словами, лише скоординовані кроки можуть допомогти усунути основні джерела спільних загроз.

Кулеба та Ернст також обговорили протидію завершенню будівництва "Північного потоку-2".

"“Північний потік-2" може не лише підірвати енергетичну безпеку України та Європи загалом, а й неодмінно погіршить ситуацію із диверсифікацією постачання енергоресурсів до європейських споживачів. Реалізація цього проєкту надасть РФ можливість використовувати енергетику як додатковий інструмент гібридної війни проти Заходу", - наголосив Кулеба.

Як повідомляв Укрінформ, 26 травня Дмитро Кулеба і конгресмен США Браян Фітцпатрік обговорили останні події довкола будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".