Байден пояснив, чому не хоче нових санкцій проти Nord Stream 2

Президент США Байден підтвердив раніше озвучене рішення його адміністрації не вводити санкції проти компанії-оператора Nord Stream 2 - попри різку реакцію з боку Конгресу.

Як повідомляє CNN, відповідну заяву Байден зробив у вівторок у Білому домі, передає Укрінформ.

«Я був проти Nord Stream 2 від самого початку», - заявив президент. Однак, за його словами, цей проєкт був майже завершений ще до моменту, коли він очолив Білий дім.

«Тож продовжувати вводити санкцій зараз, я вважаю, було б контрпродуктивним з погляду наших відносин на європейському напрямі», - додав американський лідер.

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Як повідомляв Укрінформ, Державний департамент в обов’язковій доповіді Конгресу визначив список компаній, які досі беруть участь у проєкті Nord Stream 2 та підпадають під санкції за законами США. Водночас було вказано, що в інтересах національної безпеки санкції проти компанії-оператора Nord Stream 2 AG та її керівника вводитися не будуть.

Таким чином в адміністрації Байдена просигналізували, що вважають пріоритетом єдність з європейськими союзниками, зокрема Німеччиною, зацікавленою в добудові газопроводу. Це суттєво посилило напруження між Білим домом і Конгресом.

Фото: The White House