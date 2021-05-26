Байден пояснив, чому не хоче нових санкцій проти Nord Stream 2
Як повідомляє CNN, відповідну заяву Байден зробив у вівторок у Білому домі, передає Укрінформ.
«Я був проти Nord Stream 2 від самого початку», - заявив президент. Однак, за його словами, цей проєкт був майже завершений ще до моменту, коли він очолив Білий дім.
«Тож продовжувати вводити санкцій зараз, я вважаю, було б контрпродуктивним з погляду наших відносин на європейському напрямі», - додав американський лідер.
Як повідомляв Укрінформ, Державний департамент в обов’язковій доповіді Конгресу визначив список компаній, які досі беруть участь у проєкті Nord Stream 2 та підпадають під санкції за законами США. Водночас було вказано, що в інтересах національної безпеки санкції проти компанії-оператора Nord Stream 2 AG та її керівника вводитися не будуть.
Таким чином в адміністрації Байдена просигналізували, що вважають пріоритетом єдність з європейськими союзниками, зокрема Німеччиною, зацікавленою в добудові газопроводу. Це суттєво посилило напруження між Білим домом і Конгресом.
Фото: The White House