У Сенат США внесли законопроєкт щодо санкцій проти оператора Nord Stream 2

У Сенаті США 14 республіканців ініціювали законопроєкт, який скасовує винятки у санкціях проти учасників будівництва газопроводу Nord Stream 2.

Про це повідомляє The Hill, передає Укрінформ.

«Закон про Захист нашого добробуту шляхом розширення санкцій проти РФ має відновити обмеження проти компанії (Nord Stream 2 AG), яка стоїть за газопроводом, її гендиректора Маттіаса Варніга, а також поширити їх на «субпідрядників від будь-якої організації, що працює на газопроводі», - зазначається в повідомленні.

Видання наводить заяви співавторів законопроєкту, які називають «хибною» стратегію Байдена стосовно часткових санкцій проти російського газопроводу та закликають негайно зупинити проєкт Nord Stream 2.

Як повідомляв Укрінформ, Держдепартамент США надав доповідь Конгресу щодо компаній та суден, які беруть участь у проєкті Nord Stream 2. Відповідно до закону PEESA, всі особи, які фігурують у звіті, підлягають санкціям.

Однак Держдеп заявив про застосування винятків до компанії Nord Stream 2 AG, її корпоративних співробітників, а також генерального директора Маттіаса Варніга.

В адміністрації Байдена пояснили цей крок «інтересами національної безпеки» США.

Таке рішення викликало різку критику з боку як республіканців, так і демократів в американському Конгресі.