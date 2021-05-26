Кулеба: Важливо, що підтримка України в обох палатах Конгресу США залишається непохитною

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і конгресмен США Браян Фітцпатрік обговорили останні події довкола будівництва російського газопроводу Nord Stream 2.

Як передає Укрінформ, про це Кулеба повідомив у Твіттері.

"У розмові з конгресменом США Браяном Фітцпатріком підтвердили стратегічне партнерство України та США, обговорили останні події довкола “Північного потоку-2”. Важливо почути запевнення, що багаторічна двопартійна підтримка України в обох палатах Конгресу США залишається непохитною", - написав очільник МЗС.

Як відомо, Україна розцінює Nord Stream 2 як один із найнебезпечніших геополітичних проєктів Росії.

Газопровід Nord Stream 2 із Росії до Німеччини завдовжки понад 1200 кілометрів побудований на 94%. Рік тому завдяки американським санкціям будівництво було призупинене. Однак нещодавно нова адміністрація у Вашингтоні заради покращення відносин з ФРН дещо пом’якшила позицію, вивівши з-під санкцій компанію-оператора Nord Stream 2 AG та її керівництво.