Кулеба: Україна й далі боротиметься проти Nord Stream 2, адже він не завершений на 100%

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна буде надалі боротися проти добудови Nord Stream 2, адже проєкт не завершений на 100%.

Про це він сказав на спільній пресконференції глави МЗС України та генерального секретаря ОБСЄ Гельги Шмід за підсумками переговорів, передає кореспондент Укрінформу.

“Ніщо не завершено, поки воно не завершено на 100%. І до речі, я про це казав державному секретарю Ентоні Блінкену під час нашої зустрічі. І друге, ніщо не програно, поки гра не завершилася”, - сказав Кулеба.

Міністр зазначив, що обговорював питання Nord Stream 2 під час зустрічі з генеральним секретарем ОБСЄ.

“Безумовно, тепер у будівельників “Північного потоку-2” є набагато кращі шанси добудувати цей проєкт, але моє правило в житті - завжди боротися до кінця за національні інтереси України. І до тих пір, поки газ не потік по Nord Stream 2, ми будемо боротися за захист наших інтересів”, - зауважив глава МЗС.

Як повідомлялося, президент США Джозеф Байден відмовився продовжувати санкції щодо газопроводу, адже він майже закінчений. Нині проєкт завершено на 95%.