Кулеба вважає, що газопровід через Україну стримує російську агресію

Проєкт газопроводу "Північний потік-2" у разі його завершення стане викликом не лише для економіки України, а і для її безпеки. Водночас газопровід, який проходить через територію України, стримує агресію РФ.

Як передає Укрінформ, про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю для Радіо НВ.

"Північний потік-2" у разі, якщо він буде завершений, - це не лише економічний виклик Україні, а і 100% безпековий виклик Україні. Відсутність потреби в збереженні і захисті газотранспортної інфраструктури в Україні буде додатковим стимулом для агресивних дій президента Путіна", - наголосив Кулеба.

За словами очільника МЗС, він поділяє думку експертів стосовно того, що газопровід, який проходить через територію України, стримує російську агресію.

Як повідомляв Укрінформ, Сполучені Штати 21 травня оголосили про запровадження санкцій проти чотирьох російських компаній, а також 13 суден на виконання закону PEESA, який передбачає переслідування всіх осіб, причетних до будівництва Nord Stream 2.

Газопровід Nord Stream 2 із РФ до Німеччини завдовжки понад 1200 кілометрів побудований на 94%. Рік тому завдяки американським санкціям будівництво було призупинене, однак російська сторона поновила роботи власними силами за згодою німецької сторони.