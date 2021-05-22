Кулеба вважає, що газопровід через Україну стримує російську агресію

Кулеба вважає, що газопровід через Україну стримує російську агресію

Укрінформ
Проєкт газопроводу "Північний потік-2" у разі його завершення стане викликом не лише для економіки України, а і для її безпеки. Водночас газопровід, який проходить через територію України, стримує агресію РФ.

Як передає Укрінформ, про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю для Радіо НВ.

"Північний потік-2" у разі, якщо він буде завершений, - це не лише економічний виклик Україні, а і 100% безпековий виклик Україні. Відсутність потреби в збереженні і захисті газотранспортної інфраструктури в Україні буде додатковим стимулом для агресивних дій президента Путіна", - наголосив Кулеба.

За словами очільника МЗС, він поділяє думку експертів стосовно того, що газопровід, який проходить через територію України, стримує російську агресію.

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Як повідомляв Укрінформ, Сполучені Штати 21 травня оголосили про запровадження санкцій проти чотирьох російських компаній, а також 13 суден на виконання закону PEESA, який передбачає переслідування всіх осіб, причетних до будівництва Nord Stream 2.

Газопровід Nord Stream 2 із РФ до Німеччини завдовжки понад 1200 кілометрів побудований на 94%. Рік тому завдяки американським санкціям будівництво було призупинене, однак російська сторона поновила роботи власними силами за згодою німецької сторони.

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