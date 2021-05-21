Штати оголосили санкції проти компаній та суден РФ, пов’язаних з Nord Stream 2

Сполучені Штати оголосили про запровадження санкцій проти чотирьох російських компаній, а також 13 суден на виконання закону PEESA, який передбачає переслідування всіх осіб, причетних до будівництва Nord Stream 2.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Міністерства фінансів США, оприлюдненому в п’ятницю, передає Укрінформ.

Таким чином, Міністерство фінансів США оголосило про введення нових санкцій проти трьох російських компаній, які беруть участь у проєкті Nord Stream 2:

Федеральна державна бюджетна установа «Морська рятувальна служба»

ТОВ «Мортранссервіс»

АТ «Самарський теплоенергетичний майновий фонд»

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Крім того, повторні обмеження введені проти ТОВ «Коксохімтранс», проти якого вже вводилися санкції, пов’язані з російською агресією проти України.

Також оголошені нові санкції проти 11 російських суден, а також повторні – проти двох інших суден.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні державний секретар США Ентоні Блінкен поінформував про доповідь, яку уряд США надав американському Конгресу з фізичними та юридичними особами, причетними до будівництва Nord Stream 2. Водночас Держдепартамент зробив винятки щодо компанії Nord Stream 2 AG, її корпоративних співробітників, а також її гендиректора Маттіаса Варніга, мотивувавши це «інтересами національної безпеки».

Фото: DPA