Рада закликає Конгрес США запровадити санкції проти Nord Stream 2

Верховна Рада звернулась до Конгресу США щодо активізації зусиль зі зміцнення енергетичної безпеки України та Європи шляхом загального запровадження санкцій проти будівництва газопроводу Nord Stream 2.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, відповідну постанову підтримали 292 народні депутати.

"Верховна Рада України закликає Палату представників та Сенат Конгресу Сполучених Штатів Америки 117-го скликання використати весь наявний інструментарій, передбачений американським законодавством, для цілковитого і незворотного зупинення будівництва газопроводу в рамках проєкту «Північний потік-2» шляхом застосування блокуючих санкцій проти всіх учасників даного російського геополітичного проекту, у тому числі "Nord Stream AG", — йдеться у зверненні.

Українські парламентарії підкреслюють, що високо цінують категоричну позицію США проти завершення будівництва Nord Stream 2. Водночас вони висловлюють занепокоєння тим, що представлена 19 травня 2021 року Державним департаментом США доповідь Конгресу США та запропоновані додаткові санкції не передбачають заходів проти ключової компанії учасника «Північного потоку – 2» - «Nord Stream AG».

Необхідність ухвалення постанови аргументується тим, що намагання Російської Федерації реалізувати проєкт «Північний потік - 2» є одним із інструментів у гібридній війні, який спрямований на підрив незалежності та геополітичних позицій України. Зазначається, що мета будівництва газопроводу – обійти територію України, створити механізм тиску на державу та країни всієї Центрально-Східної Європи, підірвати трансатлантичну єдність, розділити Європу та посилити залежність інших країн ЄС від поставок російського газу.

Під проєктом постанови підписалися понад 100 народних депутатів від різних фракцій та депутатських груп.

Перед Верховною Радою стоїть ще один важливий виклик - це боротьба за енергетичну незалежність та безпеку в контексті будівництва трубопроводу "Північний потік-2", заявив спікер ВР Дмитро Разумков, виступаючи під час розгляду проєкту постанови.

"І в цьому плані Україні, як і раніше, буде важко протистояти без міжнародної підтримки. Тому сьогодні Верховна Рада України розглядає, і я сподіваюся, прийме, звернення Верховної Ради до Сполучених Штатів Америки. Я впевнений, це побачать, почують і підтримають інші держави світу щодо "Північного потоку-2", який становить і політичну, і економічну, і енергетичну загрозу для багатьох країн світу", - наголосив спікер.

Разумков додав, що Верховна Рада займає принципову позицію щодо безпеки і оборони та територіальної цілісності нашої держави на сході, а також під час боротьби з коронавірусом і тими наслідками, які він несе.

Як повідомляв Укрінформ, Державний департамент США офіційно повідомив про надання звіту до Конгресу щодо учасників проєкту Nord Stream 2, проти яких будуть введені санкції.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час пленарного засідання парламенту 20 травня доручив Комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва підготувати до розгляду проєкт постанови про звернення до Палати представників та Сенату Конгресу США з проханням запровадити санкції проти причетних до будівництва газопроводу Nord Stream 2.

У Конгресі США розкритикували рішення адміністрації Байдена відмовитись від санкцій проти компаній та осіб, які фактично контролюють будівництво Nord Stream 2.

Газопровід Nord Stream 2 із РФ до Німеччини завдовжки понад 1200 кілометрів побудований на 94%. Рік тому завдяки американським санкціям будівництво було призупинене, однак російська сторона поновила роботи власними силами за згодою німецької сторони.