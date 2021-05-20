У Сенаті США рішення щодо Nord Stream 2 назвали «подарунком Путіну»

Держдеп США надав Конгресу звіт про компанії та судна, які беруть участь у Nord Stream 2, однак рішення адміністрації не вводити санкції проти оператора проєкту є щонайменше «помилковим».

Про це йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті комітету Сенату США у міжнародних справах, передає Укрінформ.

«Рішення адміністрації скасувати санкції, введені проти компанії Nord Stream 2 AG та її генерального директора Маттіаса Варніга, посилаючись на національні інтереси США, є помилковим. Адміністрація, схоже, припускає, що якимось чином це відповідає інтересам Сполучених Штатів – дозволити завершення цього російського проєкту зловмисного впливу»,- повідомив старший член комітету сенатор Джим Ріш.

У заяві також указується, що адміністрація США витратила на представлення звіту про компанії, залучені до Nord Stream 2, більше часу, ніж мало бути. При цьому підкреслюється - таке її рішення стало «подарунком Путіну», що потенційно послабить важелі американської сторони під час запланованої зустрічі президентів США і РФ.

«Адміністрація (Байдена – ред.) надає пріоритет німецьким та російським інтересам, ніж інтересам наших союзників у Центральній, Східній та Північній Європі», - наголошують сенатори.

Як повідомляв Укрінформ, 22 лютого США ввели санкції проти російського судна «Фортуна» та його власника ТОВ «КВТ-РУС», які з початку року намагалися продовжити будівництво Nord Stream 2. Це рішення було прийняте на підставі Акта протидії противникам Америки шляхом санкцій (CAATSA), ухваленого 2017 року, а також Акта про захист енергетичної безпеки Європи (PEESA), затвердженого в оборонному бюджеті США. За американським законодавством, після цього Держдеп США мав упродовж 90 днів подати звіт Конгресу США зі списком компаній та суден, які продовжують брати участь у будівництві російського газопроводу.