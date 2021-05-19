Білий дім: Nord Stream 2 є проєктом геополітичного впливу Росії

У Білому домі розцінюють проєкт "Північний потік-2" як такий, що становить загрозу енергобезпеці Європи, проте не коментують інформацію про нібито наміри адміністрації Джо Байдена відмовитися від санкцій проти компанії Nord Stream 2 AG та її керівника.

Про це заявила заступниця речника Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Адміністрація Байдена дала чітко зрозуміти, трубопровід Nord Stream 2 є поганою угодою. Це російський геополітичний проєкт, який загрожує енергетичній безпеці Європи, України, а також союзників і партнерів на східному фланзі НАТО», - сказала представниця американської адміністрації.

Вона підкреслила, що не хотіла б «забігати наперед» стосовно доповіді щодо компаній та організацій, залучених до проєкту Nord Stream 2, яку Держдепартамент може представити Конгресу вже сьогодні.

Як повідомлялося, у вівторок видання Axios із посиланням на джерела поінформувало, що Білий дім не має наміру запроваджувати санкції проти Nord Stream 2 AG та її керівника Маттіоса Варніга, які фактично контролюють будівництво трубопроводу. Водночас до списку санкцій будуть внесені судні, які беруть участь у проєкті.

Ця інформація викликала обурення серед республіканців у Конгресі США, які вимагають жорстких санкцій проти російського трубопроводу.

Читайте також: Німецький регулятор дозволив добудувати російський Nord Stream 2

"Північний потік-2" з РФ до Німеччини, довжина якого перевищує 1 200 кілометрів, побудований на 94%. Рік тому завдяки американським санкціям будівництво було призупинене, однак російська сторона поновила роботи власними силами за згодою німецької сторони.

Україна виступає проти будівництва цього газопроводу. Його противниками також є США, Польща і країни Балтії.