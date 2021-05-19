Білий дім: Nord Stream 2 є проєктом геополітичного впливу Росії
Про це заявила заступниця речника Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Адміністрація Байдена дала чітко зрозуміти, трубопровід Nord Stream 2 є поганою угодою. Це російський геополітичний проєкт, який загрожує енергетичній безпеці Європи, України, а також союзників і партнерів на східному фланзі НАТО», - сказала представниця американської адміністрації.
Вона підкреслила, що не хотіла б «забігати наперед» стосовно доповіді щодо компаній та організацій, залучених до проєкту Nord Stream 2, яку Держдепартамент може представити Конгресу вже сьогодні.
Як повідомлялося, у вівторок видання Axios із посиланням на джерела поінформувало, що Білий дім не має наміру запроваджувати санкції проти Nord Stream 2 AG та її керівника Маттіоса Варніга, які фактично контролюють будівництво трубопроводу. Водночас до списку санкцій будуть внесені судні, які беруть участь у проєкті.
Ця інформація викликала обурення серед республіканців у Конгресі США, які вимагають жорстких санкцій проти російського трубопроводу.
"Північний потік-2" з РФ до Німеччини, довжина якого перевищує 1 200 кілометрів, побудований на 94%. Рік тому завдяки американським санкціям будівництво було призупинене, однак російська сторона поновила роботи власними силами за згодою німецької сторони.
Україна виступає проти будівництва цього газопроводу. Його противниками також є США, Польща і країни Балтії.