Штати можуть відмовитися від введення санкцій проти оператора Nord Stream 2 - ЗМІ

Адміністрація США має намір відмовитися від введення санкцій проти корпорації Nord Stream 2 AG та її керівника, які фактично контролюють проєкт будівництва російського газопроводу.

Про це повідомило американське видання Axios із посиланням на два джерела в Білому домі, передає Укрінформ.

«Це рішення вказує на те, що адміністрація Байдена не бажає компрометувати свої відносини з Німеччиною через цей трубопровід. Окрім того, воно підкреслює наявність труднощів, з якими стикається президент Байден, коли йдеться про його дії, а також риторику щодо жорсткішого підходу до Росії»,- зазначається в публікації.

За інформацією джерел, у Байдена мають намір накласти санкції на судна, що беруть участь у проєкті.

При цьому вказується, що Білий дім не має наміру вводити санкції проти Nord Stream 2 AG та її керівника Маттіоса Варніга, «посилаючись на національні інтереси США».

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Як повідомлялося, цього місяця закінчується 90-денний період, впродовж якого Державний департамент США має надіслати обов’язкову доповідь Конгресу з переліком суб’єктів, які беруть учать у будівництві Nord Stream 2. Зі свого боку законодавці жорстко тиснуть на адміністрацію Байдена щодо введення санкцій проти російського газопроводу.