Блінкен офіційно попередив Німеччину: США проти Nord Stream 2

США виступають проти завершення будівництва російського газопроводу Nord Stream 2, який має на меті доставляти газ до Європи в обхід України.

Про це йшлося під час телефонної розмови держсекретаря США Ентоні Блінкена з главою МЗС Німеччини Гайко Маасом, повідомляє Укрінформ.

«Держсекретар Блінкен підкреслив прагнення США працювати із союзниками та партнерами з метою протидії зусиллям Росії, спрямованим на підрив нашої колективної безпеки. І в цьому ключі наголосив, що Сполучені Штати виступають проти трубопроводу Nord Stream 2»,- йдеться в заяві, оприлюдненій Держдепартаментом за результатами телефонної розмови.

Повідомляється, що сторони також обговорили «важливість трансатлантичного співробітництва для відповіді на виклики, створені Китаєм і Росією».

Крім того, під час розмови Блінкена й Мааса йшлося про шляхи деескалації на Близькому Сході та забезпечення упорядкованого виводу військ з Афганістану.

Нагадаємо, впливове американське видання Axios повідомило, що адміністрація Байдена має намір відмовитися від введення санкцій проти корпорації Nord Stream 2 AG та її керівника Маттіоса Варніга, які фактично контролюють проєкт будівництва російського газопроводу.

Натомість очікується оголошення найближчим часом санкцій проти окремих суден, що беруть участь у цьому проєкті.