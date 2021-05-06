Шмигаль: Партнери зі США чітко дали зрозуміти, що Nord Stream 2 - загроза для Європи

Для України є сприятливою позиція Сполучених Штатів стосовно російського газопроводу Nord Stream 2, який підриває інтереси Європи та США.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав в ефірі телеканалу «1+1», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Наші партнери зі Сполучених Штатів дуже чітко та ясно дали зрозуміти, що «Північний потік-2», - це загроза для Європи, загроза для України, і це загроза перетворення цього проєкту на енергетичну зброю Російської Федерації. Це надзвичайно правильний посил у бік підтримки України та непродовження будівництва «Північного потоку-2», - сказав Шмигаль, коментуючи результати зустрічі з держсекретарем США Блінкеном.

За словами глави уряду, з очільником Держдепу обговорювали широке коло питань двосторонніх відносин та стратегічного партнерства у політико-безпековій, оборонній, торговельно-економічній, енергетичній, технологічній сферах.

Українська сторона, наголосив Шмигаль, вкотре переконалася в тому, що Сполучені Штати продовжать підтримувати Україну, її територіальну цілісність і недоторканність.

«Україна для США є одним з пріоритетів в зовнішній політиці. Хочу сказати, що розмова тет-а-тет буда доволі довгою та плідною. Упевнений, що результати ми всі побачимо вже цього року», - додав прем'єр.

Як повідомляв Укрінформ, держсекретар США Ентоні Блінкен 6 травня відвідав з візитом Київ. Він провів низку зустрічей з керівництвом держави.

Фото: Денис Шмигаль/Телеграм