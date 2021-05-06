Nord Steam 2 суперечить принципам енергобезпеки Європи й США – Блінкен

Чинна адміністрація США у переговорах з німецькими партнерами зберігає жорстку позицію щодо будівництва Nord Stream 2 та наголошує, що цей газопровід просуває інтереси Росії всупереч безпеці Європи і Сполучених Штатів.

Про це заявив в інтерв’ю BBC Radio 4 за результатами зустрічі G7 у Британії, а також двосторонніх переговорів з європейськими лідерами держсекретар США Ентоні Блінкнен, передає Укрінформ.

«Це (будівництво Nord Stream 2 – ред.) насправді суперечить самим принципам, які ЄС визначив у контексті енергетичної безпеки, а також уникнення залежності від якоїсь однієї країни, у цьому випадку – від Росії. І це завдає шкоди Україні, Польщі та іншим ключовим європейським країнам», - зауважив Блінкен.

Він підкреслив, що з моменту, коли попередня адміністрація США жорстко заперечувала будівництву Nord Stream 2, нинішнє ставлення Вашингтона до цього питання не змінилося.

«Ми вважаємо, що трубопровід – це погана ідея. Він просуває інтереси Росії та підриває інтереси Європи й наші власні (інтереси – ред.)»,- наголосив держсекретар США.

Як повідомляв Укрінформ, адміністрація США Джо Байдена заявляла про те, що Nord Stream 2 – це «погана ідея», але водночас наголошувала про необхідність відновлення близьких союзних відносин із Німеччиною. У Берліні, своєю чергою, наполегливо лобіюють продовження будівництва російського газопроводу й заявляють, що це суто економічний проєкт.

Останні перемовини між США й Німеччиною відбулися під час двосторонньої зустрічі на початку цього тижня глав зовнішньополітичних відомств двох країн у Великій Британії.