Німецький регулятор дозволив добудувати російський Nord Stream 2

Федеральне морське та гідрографічне агентство (BSH) Німеччини розпорядилося дозволити продовження робіт із трубопрокладання на ділянці газопроводу Nord Stream 2 у німецьких водах.

Про це регулятор повідомляє на своєму сайті, передає Укрінформ.

«BSH зобов'язує негайно завершити затвердження будівництва та експлуатації газопроводу «Північний потік-2» для ділянки в ексклюзивній економічній зоні Німеччини», - зазначається в повідомленні.

Йдеться про 2-кілометрову ділянку в німецькій ексклюзивній економічній зоні. Роботи там можуть проводити якірні судна (саме такими є російські судна - ред). Дозволено лише укладання труб, монтажні роботи будуть проводитися пізніше.

Попередній дозвіл на будівництво газопроводу, виданий до кінця травня, було призупинено через позови природоохоронних організацій.

Однак регулятор заявив, що ретельно розглянув інтереси усіх сторін та дійшов висновку, що прокладення труб не матиме суттєвих негативних наслідків для птахів та пташиного заповідника Померанської затоки.

Як повідомляв Укрінформ, 3 травня Німецький союз охорони природи та біорізноманіття (NABU) подав новий позов проти проєкту газопроводу «Північного потоку 2». Це не перший позов. Завдяки попередній процедурі заперечення противники газопроводу добилися того, що будівництво не могло відбуватися у заповіднику для птахів під час особливо чутливого зимового відпочинку. Після того, як у січні 2018 року регулятор у Штральзунді дозволив будівництво газопроводу, NABU подало позов до відповідального Вищого адміністративного суду в Грайфсвальді вже в березні того ж року. Будівництво розпочалось в травні 2018 року.

Трубопровід має транспортувати 55 мільярдів кубометрів природного газу з Росії до ФРН по дну Балтійського моря, через п’ять морських заповідників. Проти цього політичного проєкту активно виступає Україна та низка країн ЄС, а також США, які своїми санкціями в грудні 2019 року змогли призупинити будівництво та не допустити його завершення. З того часу Росія намагається добудувати газогін самотужки, наразі побудовано вже 95%.