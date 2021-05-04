Німецькі екологи подали новий позов проти Nord Stream 2

Німецький союз охорони природи та біорізноманіття (NABU) подав новий позов проти проєкту газопроводу «Північного потоку 2».

Про це організація повідомляє на своєму сайті, передає Укрінформ.

Позов проти дозволу на будівництво газопроводу, виданого Федеральним морським та гідрографічним агентством (BSH), подано 3 травня. Він стосується ще не закінченої ділянки в ексклюзивній економічній зоні Німеччини.

Цьому позову передувала процедура заперечення, яка розпочалась у 2018 році і востаннє була розширена в березні 2021 року після затвердження другої поправки. BSH відхилила це заперечення 1 квітня 2021 року.

«Ось чому зараз існує лише один спосіб дій щодо обмеження шкоди Балтійському морю: через подану скаргу, будівельні роботи в німецькій ділянці не можуть проводитися», - пояснили екологи.

Завдяки попередній процедурі заперечення противники газопроводу досягли того, що будівництво не могло відбуватися у заповіднику для птахів під час особливо чутливого зимового відпочинку. «Але «Північний потік-2» також безпосередньо знищує місця проживання живих організмів на морському дні в районі розміром понад 16 футбольних полів, загальна ж площа впливу більше ніж у десять разів більша», - заявляє президент NABU Йорг-Андреас Крюгер. Він зазначає, що втручання в екосистеми насамперед повинні бути відшкодовані компенсаційними заходами. Крюгер нагадує, що Федеральне агентство охорони природи вимагало, приміром, відновити пошкоджені рифи та запитує, чому в такому випадку «Північному потоку-2» надається можливість «відкупитися» грошима. Це жодним чином не допоможе критичному стану Балтійського моря, підкреслює президент екологічної організації. Крім того, зауважує він, дедалі актуальнішим стає питання, чи взагалі потрібен цей трубопровід. «Цей проект є динозавром з використанням інфраструктури викопного палива, і, на думку Німецького інституту економічних досліджень, наприклад, загрожує енергетичному переходу», - заявляє Крюгер.

Після того, як у січні 2018 року регулятор у Штральзунді дозволив будівництво газопроводу, NABU подало позов до відповідального Вищого адміністративного суду в Грайфсвальді вже в березні того ж року. Будівництво розпочалось в травні 2018 року.

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Як повідомлялось, трубопровід має транспортувати 55 мільярдів кубометрів природного газу з Росії до Німеччини по дну Балтійського моря, через п’ять морських заповідників. Проти цього політичного проєкту активно виступає Україна та низка країн ЄС, а також США, які своїми санкціями в грудні 2019 року змогли призупинити будівництво та не допустити його завершення. З того часу Росія намагається добудувати газогін самотужки, наразі побудовано вже 95%.