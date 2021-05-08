Добудова Nord Stream 2 відкриє шлях для подальшої агресії РФ - експерт

Росія утримується від подальшої збройної агресії в Україні, оскільки хоче зберегти імідж надійного постачальника газу на Захід, а добудова газопроводу Nord Stream 2 розв’яже їй руки.

Таку думку висловив речник міністра-координатора польських спецслужб Станіслав Жарин у статті, опублікованій на Stopfake.org, передає Укрінформ.

“Росію стримує від агресивних кроків щодо свого сусіда (України – ред.) необхідність вдавати із себе надійного постачальника природного газу до Європи. Від цієї надійності значно мірою залежить фінансове становище російської енергетики, оскільки Україна є основним транзитером російського газу”, - зазначив Жарин.

Завершення будівництва Nord Stream 2, на його переконання, відкриє Росії шлях до подальшої дестабілізації України: “У такому випадку, згідно з хворою логікою Кремля, дії, що порушують безпеку України, вже не впливатимуть на надійність і гарантії постачання російського газу в західному напрямку”.

Тобто, додав Жарин, якщо газопровід буде добудовано, це “дасть Росії додаткові можливості діяти проти України”

Такими чином, підсумував експерт, гальмування реалізації проєкту Nord Stream 2 є ключовим для безпеки Центрально-Східної Європи.

Як повідомлялося, завдяки американським санкціям будівництво газопроводу Nord Stream 2 було призупинено, однак Росія поновила роботи власними силами за згодою німецької сторони. За даними компанії Nord Stream 2 AG, будівництво завершено на 95%.

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Україна вважає цей проєкт суто геополітичним, який несе загрозу для європейської безпеки, та рішуче виступає проти добудови газопроводу. Проти проєкту також активно виступають США, Польща і країни Балтії.