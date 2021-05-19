Фонд США - Україна: Відмова від санкцій проти Nord Stream 2 вигідна Росії та Китаю

Співзасновник Фонду США – Україна Роберт Макконнелл розкритикував наміри Вашингтона відмовитися від санкції проти компанії Nord Stream 2 AG, яка контролює будівництво газопроводу.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це йдеться в коментарі Макконнелла для ЗМІ.

За його словами, такий крок може бути вигідний президентові Росії Володимиру Путіну та лідеру Китаю Сі Цзіньпіну. Так Роберт Макконнелл зреагував на заяву речника Кремля Дмитра Пєскова про те, що відмова від санкцій буде «позитивним сигналом».

«Звісно, виникає питання – для кого «позитивним сигналом»? На думку спадають двоє, котрі вважають такий крок адміністрації позитивним: Путін і Сі Цзіньпін», - зазначив Макконнелл.

Він також згадав чинний уряд ФРН, «який водять на поводі жадібні німецькі промисловці, сконцентровані винятково на кількості BMW і Мерседесів, що необхідна для реалізації прогнозованих продажів у Москві та Пекіні».

Як повідомлялося, у вівторок видання Axios із посиланням на власні джерела поінформувало, що Білий дім не має наміру запроваджувати санкції проти Nord Stream 2 AG та її керівника Маттіоса Варніга. Водночас до списку санкцій будуть внесені судна, які беруть участь у проєкті. Ця інформація викликала обурення серед республіканців у Конгресі США, котрі вимагають суворих санкцій проти російського трубопроводу.

Водночас у Білому домі заявили, що розцінюють проєкт Nord Stream 2 як такий, що становить загрозу енергобезпеці Європи, проте не коментують інформацію про наміри адміністрації відмовитися від санкцій.