Рада підготує звернення до Конгресу США щодо санкцій проти Nord Stream 2

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков доручив профільному парламентському комітету підготувати до розгляду проєкт постанови про звернення до Палати представників та Сенату Конгресу США з проханням запровадити санкції проти причетних до будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Як передає кореспондент Укрінформу, про це спікер заявив на пленарному засіданні ВР у четвер, 20 травня.

"Зараз готується до підписання проєкт постанови про звернення Верховної Ради України до Палати представників та Сенату Конгресу США 117-го скликання щодо активізації зусиль, зміцнення енергетичної безпеки України та Європи шляхом загального запровадження санкцій щодо будівництва газопроводу "Північний потік - 2". У зв‘язку з цим звертаюся до профільного комітету з дорученням сьогодні о 15.00 провести засідання та підготувати вищезазначену постанову до розгляду, щоб завтра після Години запитань до уряду ми могли розглянути цю постанову другим питанням", – сказав Разумков.

Спікер запросив народних депутатів долучатися до підготовки відповідної постанови.

Як повідомляв Укрінформ, у Конгресі США розкритикували рішення адміністрації Байдена відмовитись від санкцій проти компаній та осіб, які фактично контролюють будівництво Nord Stream 2.

Газопровід Nord Stream 2 із РФ до Німеччини завдовжки понад 1200 кілометрів побудований на 94%. Рік тому завдяки американським санкціям будівництво було призупинене, однак російська сторона поновила роботи власними силами за згодою німецької сторони.