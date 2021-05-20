Держдеп визначив, хто потрапляє під санкції за Nord Stream 2

Державний департамент США офіційно повідомив про надання звіту до Конгресу щодо учасників проєкту Nord Stream 2, проти яких будуть введені американські санкції.

Про це йдеться в офіційній заяві державного секретаря США Ентоні Блінкена, передає Укрінформ.

«Сьогодні Державний департамент подав до Конгресу звіт відповідно до Закону про захист енергетичної безпеки Європи (PEESA), у якому вказав чотири судна, п’ять компаній та одну фізичну особу як таких, що беруть участь у будівництві газопроводу Nord Stream 2, включно з компанією Nord Stream 2 AG та її генеральним директором Маттіасом Варнігом», - зазначається в заяві.

Як уточнюється, всі особи, які фігурують у звіті, підлягають санкціям згідно з PEESA, якщо стосовно них не запроваджені винятки. Саме такі винятки Держдепартамент вирішив застосувати до компанії Nord Stream 2 AG, її корпоративних співробітників, а також Маттіаса Варніга, мотивувавши це «інтересами національної безпеки».

У Держдепі повідомили, що санкції США будуть введені проти чотирьох суден, зазначених у звіті, а також дев'яти додаткових суден, які перебувають у власності чи контролюються Морською рятувальною службою (РФ) та беруть участь у будівництві Nord Stream 2.

Додаткові дії у цьому зв’язку також будуть оголошені Офісом контролю за іноземними активами США (OFAC), які дозволять продовжувати транзакції, а також заходи стосовно Морської рятувальної служби, не пов’язані з будівництвом Nord Stream 2.

«Сьогоднішні дії демонструють прихильність адміністрації до енергетичної безпеки в Європі, що узгоджується з обіцянкою президента відновити відносини з нашими союзниками та партнерами в Європі», - зауважив Блінкен.

Крім того, він наголосив, що США продовжуватимуть протидіяти завершенню російського проєкту, який послаблює європейську енергетичну безпеку, а також безпеку України та країн східного флангу НАТО і Євросоюзу.

«Наша позиція проти трубопроводу Nord Stream 2 залишається непохитною. Хоча ми можемо не завжди погоджуватися, наші союзи залишаються міцними, і наша позиція відповідає прагненню зміцнювати наші трансатлантичні відносини з метою національної безпеки»,- заявив державний секретар США.

Як повідомляв Укрінформ, у Конгресі США розкритикували рішення адміністрації Байдена відмовитись від санкцій проти компаній та осіб, які фактично контролюють будівництво Nord Stream 2.