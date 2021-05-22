Питання Nord Stream 2 має бути на порядку денному в усіх гілках влади - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що потрібно не допустити добудови "Північного потоку-2", тож це питання має бути на порядку денному в всіх гілках влади.

Про це він заявив ефірі одного з українських телеканалів, передає Укрінформ із посиланням на інформаційне управління Апарату ВР.

«Не відкладаючи це питання на потім, Парламент проголосував за відповідне звернення. Оскільки в країні гостро стоїть питання національної економічної безпеки», - прокоментував Разумков постанову зі зверненням до Конгресу США щодо санкційного тиску на учасників будівництва газопроводу, прийнятою ВР.

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Питання щодо «Північного потоку-2» повинно бути на порядку денному в усіх гілок влади, наголосив Разумков, додавши, що Україна має плани на той випадок, якщо Росії все ж вдасться добудувати газопровід.

«Треба завжди мати і «План Б». І знаючи наших північних сусідів, - і «План С». Але об'єктивно, першочерговим завданням, що стоїть сьогодні перед усіма гілками влади, перед українським політикумом, - зробити так, щоб все-таки «Північний потік-2» не був добудований», - підкреслив він.

Як повідомляв Укрінформ, Державний департамент США офіційно повідомив про надання звіту до Конгресу щодо учасників проєкту Nord Stream 2, проти яких будуть введені санкції.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час пленарного засідання парламенту 20 травня доручив Комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва підготувати до розгляду проєкт постанови про звернення до Палати представників та Сенату Конгресу США з проханням запровадити санкції проти причетних до будівництва газопроводу Nord Stream 2.

У Конгресі США розкритикували рішення адміністрації Байдена відмовитись від санкцій проти компаній та осіб, які фактично контролюють будівництво Nord Stream 2.

Газопровід Nord Stream 2 із РФ до Німеччини завдовжки понад 1200 кілометрів побудований на 94%. Рік тому завдяки американським санкціям будівництво було призупинене, однак російська сторона поновила роботи власними силами за згодою німецької сторони.