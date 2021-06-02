Республіканці в Конгресі США вимагають негайних санкцій проти оператора Nord Stream 2

Головний республіканець Комітету в закордонних справах Палати представників Майкл Маккол, а також 20 його однопартійців закликали уряд скасувати обмеження на санкції проти компанії-оператора Nord Stream 2.

Про це йдеться в офіційному листі-зверненні членів Конгресу США до глави Держдепартаменту, передає Укрінформ.

«Обґрунтування, надане Конгресу щодо скасування санкцій (проти компанії Nord Stream 2 AG та її гендиректора Маттіаса Варніга – ред.), є дуже проблематичним», - вказується в документі.

Як пояснюють конгресмени, твердження Держдепу, що введення таких санкцій «негативно вплинуло б на відносини США з Німеччиною, ЄС та іншими європейськими союзниками й партнерами» повністю не відповідає позиції країн Центральної та Східної Європи, зокрема й України. Саме ці союзники та партнери мають найбільші проблеми з безпекою та економікою, що пов’язані з Nord Stream 2, наголошують законодавці.

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«Ми вимагаємо, щоби ви негайно усунули ці непродумані винятки (щодо санкцій – ред.) та застосували обов’язкові повноваження, прийняті Конгресом», - йдеться в листі.

Конгресмени наполягають, що «жорсткі й однозначні публічні заяви (Держдепу щодо Nord Stream 2 – ред.) потрібно поєднувати з жорсткими та однозначними діями».

Окрім того, на думку республіканців, «що довше адміністрація Байдена зволікатиме, то більше посилюватиме зловмисний вплив Путіна по всій Європі».

Як повідомляв Укрінформ, у травні адміністрація США оголосила про запровадження санкцій проти російських компаній та суден, які беруть участь у будівництві газопроводу Nord Stream 2. При цьому Держдепартамент заявив, що компанія-оператор проєкту Nord Stream 2 AG та її гендиректор Маттіас Варніг, який є давнім другом Путіна, підпадають під винятки із санкцій відповідно до інтересів національної безпеки США.