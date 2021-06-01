Дуда каже, що зміна позиції Байдена у справі Nord Stream 2 стала несподіванкою

Газопровід Nord Stream 2, у першу чергу, шкодить інтересам України і Словаччини, які проти нього активно виступають, а також і Польщі.

Про це заявив Президент Польщі Анджей Дуда, передає Укрінформ з посиланням на офіційний сайт Президента Польщі.

“Питання Nord Stream 2 – це не лише справа, яка стосується Польщі. Варто пам’ятати про рішучий спротив Словаччини, про дуже рішучий спротив України. Це, насамперед, їхнім інтересам шкодить будівництво Nord Stream 2, а також ставить величезне запитання щодо енергетичного суверенітету багатьох країн ЄС, оскільки сильно зміцнює і монополізує позицію російського постачальника газу”,- зазначив Дуда в ефірі TVP.INFO.

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Він констатував що зміна рішення Президента США Джо Байдена у справі Nord Stream 2 було несподіваним для нього.

“Справді, визнаю, що раптова зміна позиції, зокрема і з боку Президента Байдена, була несподіваною, оскільки до недавнього часу президент мав іншу думку щодо Nord Stream 2”,- підкреслив Дуда.

Він наголосив, що реалізація цього проєкту - в інтересах Росії та Німеччини, але загалом шкодить інтересам ЄС

За його словами, Польща готова до такої ситуації, а відтак послідовно реалізовує плани диверсифікації джерел енергопостачання.

Зокрема, Польща розбудовує газопорт в м. Свіноуйсцє, планує збудувати черговий газопорт у Гданську, а також завершити будівництво газопроводу Baltic Pipe з шельфу Норвезького моря до РП.

Як повідомляв Укрінформ, Президент США Байден підтвердив раніше озвучене рішення його адміністрації не запроваджувати санкції проти компанії-оператора «Північного потоку-2» - незважаючи на різку реакцію з боку Конгресу.

28 травня Президент України Володимир Зеленський і Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер під час зустрічі заявили, що переконані в тому, що проект газопроводу «Північний потік-2» підриває енергетичну солідарність між європейськими державами.