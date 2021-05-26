Маркарова обговорила з конгресменами США протидію Nord Stream 2

Посол України в США Оксана Маркарова провела віртуальну зустріч з керівництвом Українського кокусу в Конгресі, обговоривши теми стратегічного партнерства.

Про це у Фейсбуку повідомляє Посольство України в США, передає Укрінформ.

«Сторони обговорили перебіг основних питань стратегічного партнерства України й США, зокрема, посилення українсько-американської оборонної співпраці та безпекової допомоги Україні; процес реформ в Україні, важливих як для покращання верховенства права, так і для прискорення розвитку, і для євроатлантичної інтеграції», - зазначили в дипломатичному представництві.

Уточнюється, що «окрема увага була зосереджена на питанні протидії будівництву «Північного потоку - 2» й гібридним атакам з боку Росії».

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Маркарова підкреслила важливість санкційного тиску на РФ з огляду на ризики, що їх російський газопровід несе не лише для України, а й для енергетичної стабільності й безпеки Європи та Чорноморського регіону

Як уточнили в Посольстві, Оксана Маркарова вела переговори зі співголовами Українського кокусу в Конгресі США – Марсі Каптур, Енді Гаррісом, Браяном Фітцпатріком й Майком Квиглі, а також радниками інших членів кокусу.

Конгресмени зі свого боку наголосили на збереженні двопартійної підтримки України. Крім того, вони підтвердили готовність продовжувати спільну роботу задля протидії агресії РФ, а також з метою сприяння економічному й соціальному розвитку України для покращення добробуту її громадян.

Як повідомлялося, в середу глава МЗС Дмитро Кулеба провів онлайн-переговори з конгресменом Браяном Фітцпатріком з питань стратегічного партнерства України й США та ситуації довкола Nord Stream 2.

Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa