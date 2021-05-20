У Конгресі США з’явився новий законопроєкт, що передбачає партнерство з Україною

На розгляд Палати представників Конгресу США внесли двопартійний законопроєкт, який передбачає партнерство з країнами Європи, в тому числі з Україною.

Про це у Фейсбуку повідомляє Посольство України в США, передає Укрінформ.

«Законопроєкт «Про безпеку трансатлантичних комунікацій» (Transatlantic Telecommunications Security Act) передбачає створення коаліції демократичних союзників і партнерів США серед країн Центральної і Східної Європи для протидії глобальним викликам, зокрема, з боку Росії й Китаю у сфері телекомунікацій», - зазначається в повідомленні.

Законодавча ініціатива передбачає, серед іншого, допомогу Україні, Молдові, Грузії, країнам Західних Балкан у посиленні телекомунікаційної інфраструктури й мереж транскордонних комунікацій.

Законопроєкт внесено на розгляд співголовою Конгресового українського Кокусу Марсі Каптур, а також членом Комітету у закордонних справах Палати представників Адамом Кінзінгером. Співавторами є 22 конгресмени.

Як повідомляв Укрінформ, у середу профільний комітет Палати представників ухвалив інший законопроєкт, пов’язаний з Україною – Акт заборони для уряду США визнавати заяви РФ про суверенітет над Кримом.