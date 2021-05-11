ІТ, біотехнології, енергетика: Маркарова розповіла про потенціал взаємодії зі США

Інноваційні технології у багатьох сучасних галузях несуть в собі масштабний потенціал для посилення двосторонньої взаємодії між Україною і Сполученими Штатами.

Про це заявила у вівторок під час конференції "Україна в Вашингтоні" посол України в США Оксана Маркарова, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Існує величезний потенціал для нашої кооперації зі Сполученими Штатами у всіх інноваційних сферах – IT, біотехнологіях, телекомунікаціях, енергетиці, ресурсозберігаючому сільському господарстві та в багатьох інших галузях", - зауважила посол.

Вона підкреслила, що така взаємодія може мати розвиток як через посилення міжурядового співробітництва, так і на рівні ділових кіл. У цьому контексті Маркарова звернула увагу на можливості українського бізнесу, який може суттєво сприяти економічному зростанню в країні.

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок в США розпочалася триденна онлайн-конференція "Україна в Вашингтоні". Захід зібрав представників урядів обох країн, законодавців, дипломатів, експертів, представників громадянського суспільства. Організатором заходу виступила Фундація США-Україна.