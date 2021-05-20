Маркарова зустрілася зі співголовою Сенатського українського кокусу
Як передає Укрінформ, про це Маркарова написала у Фейсбуці.
«Обговорили наші пріоритети, безпекові та політичні питання, стан реалізації реформ, протидію Північному потоку-2 та багато інших спільних питань», – повідомила пані посол.
Нагадаємо, раніше у травні Оксана Маркарова провела зустріч з членами Управи Шкільної ради США при Українському конгресовому комітеті Америки (УККА), під час якої сторони домовилися разом попрацювати над розвитком освітніх можливостей для закордонних українців.
У березні Маркарова зустрілася з представниками потужної Групи друзів України у США та організації US-Ukraine Foundation – Надією та Робертом МакКонел та Едвардом Чау, а також з віцепрезиденткою у двох авторитетних організаціях української діаспори Іриною Мазур і віцепрезидентом Українського конгресового комітету Америки Михайлом Савківим.
Як повідомляв Укрінформ, 20 квітня посол України в США Оксана Маркарова вирушила до Вашингтона.
Президент Володимир Зеленський призначив Маркарову послом України в США 25 лютого.