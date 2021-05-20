Маркарова зустрілася зі співголовою Сенатського українського кокусу

Посол України в США Оксана Маркарова провела зустріч із Сенатором від штату Коннектикут Крісом Мерфі, справжнім другом України, співголовою Сенатського українського кокусу, який постійно підтримує і розвиває стратегічне партнерство між США й Україною.

Як передає Укрінформ, про це Маркарова написала у Фейсбуці.

Фото: Оксана Маркарова / Фейсбук

«Обговорили наші пріоритети, безпекові та політичні питання, стан реалізації реформ, протидію Північному потоку-2 та багато інших спільних питань», – повідомила пані посол.

Фото: Оксана Маркарова / Фейсбук

Нагадаємо, раніше у травні Оксана Маркарова провела зустріч з членами Управи Шкільної ради США при Українському конгресовому комітеті Америки (УККА), під час якої сторони домовилися разом попрацювати над розвитком освітніх можливостей для закордонних українців.

У березні Маркарова зустрілася з представниками потужної Групи друзів України у США та організації US-Ukraine Foundation – Надією та Робертом МакКонел та Едвардом Чау, а також з віцепрезиденткою у двох авторитетних організаціях української діаспори Іриною Мазур і віцепрезидентом Українського конгресового комітету Америки Михайлом Савківим.

Як повідомляв Укрінформ, 20 квітня посол України в США Оксана Маркарова вирушила до Вашингтона.

Президент Володимир Зеленський призначив Маркарову послом України в США 25 лютого.