Маркарова зустрілася у США з представниками української діаспори

Новий посол України в США Оксана Маркарова 27 квітня провела зустріч з віцепрезиденткою у двох авторитетних організаціях української діаспори Іриною Мазур і віцепрезидентом Українського конгресового комітету Америки Михайлом Савківим.

Як передає Укрінформ, про це Маркарова повідомила у Фейсбуці.

«Надзвичайно приємна та продуктивна зустріч з Іриною Мазур, віцепрезиденткою у двох авторитетних організаціях української діаспори – «Української Федерації Америки» та «Нової Української Хвилі», та членкинею ради правління благодійної організації «Разом для України» і, ще більше важливо, – нашим Почесним консулом у м. Філадельфія, шт. Пенсильванія. Ми маємо великі плани на політичну, бізнесову та культурну співпрацю між українськими та американськими регіонами», – йдеться в повідомленні.

Фото: Оксана Маркарова / Фейсбук

Також Маркарова провела зустріч з віцепрезидентом Українського конгресового комітету Америки, Директором Української національної інформаційної служби Михайлом Савківим.

Фото: Оксана Маркарова / Фейсбук

«Продовжуємо знайомства та зустрічі у Вашингтоні з нашою великою #TeamUkraine. Розширення роботи з Конгресом США – один з пріоритетів. Сьогодні провели зустріч з Михайлом Савківим, віцепрезидентом Українського конгресового комітету Америки (УККА), директором УНІСу (Української національної інформаційної служби у США, – Ред.)», – написала вона.

Нагадаємо, посол України в США Оксана Маркарова 23 квітня провела першу зустріч з генконсулами України в Нью-Йорку, Чикаго та Сан-Франциско, під час якої обговорили ідеї покращання послуг для українців.

Як повідомляв Укрінформ, провід Світового Конґресу Українців провів онлайн-зустріч з новим послом України у Сполучених Штатах Америки Оксаною Маркаровою, під час якої сторони обговорили низку важливих питань, зокрема розбудову співпраці з українською діаспорою.

Президент Володимир Зеленський призначив Маркарову послом України в США 25 лютого. 20 квітня Маркарова вирушила до Вашингтона.

Фото: Оксана Маркарова / Фейсбук